“Infrastructuur is belangrijkste investering voor innovatie”

Als het mkb iets heeft kunnen leren van de hele coronacrisis, dan is het wel hoe je moet innoveren. Veel bedrijven moesten gedwongen sluiten en hun business model kwam onder druk te staan. Het gevolg is dat er veel nieuwe business modellen zijn bedacht en geïmplementeerd. Wat kunnen we hiervan leren en hoe gaat dat in de nabije toekomst?

We gingen in gesprek met Danny Jansen, Manager Medium Business bij Dell Technologies, om te horen hoe een bedrijf als Dell Technologies de ontwikkeling ziet. De techgigant is uiteindelijk een van de belangrijkste toeleveranciers van hardware om innovatie überhaupt mogelijk te maken. Jansen zegt hierover: “In eerste instantie zag je in het mkb dat vooral de hand op de knip ging. Bedrijven wilden afwachten en zien hoe de situatie zich zou ontwikkelen, zeker bij de eerste lockdown. Pas toen de overheid met het NOW-programma kwam en duidelijk werd dat dit voor de lange termijn was, durfden bedrijven ook weer te investeren.”

Zodra het mkb weer gaat investeren, zie je de economie ook weer opkrabbelen. Volgens Jansen gebeurde dat ook toen duidelijk was dat de NOW-regeling mkb’ers kon helpen. Dell Technologies moest in korte tijd veel klanten adviseren over de benodigde infrastructuur voor verschillende digitale business modellen. Veel bedrijven kozen voornamelijk voor een e-commerce gedreven aanpak. Samen met Intel werd onder meer gekeken welke Intel-processoren het best tot hun recht komen in PowerEdge-servers voor e-commerce doeleinden. Daarnaast is er gekeken hoe VMware Cloud Foundation ingezet kan worden op basis van VXRail.

Investeringen in werkplekken bleven lange tijd uit

Wat wij opvallend vonden en wat naar voren kwam in onze gesprekken met Jansen, is dat het mkb niet veel heeft geïnvesteerd in nieuwe werkplekken. Natuurlijk werden er bij de eerste lockdown wel investeringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen en te zorgen dat iedereen thuis kan werken. Maar er zijn ook veel bedrijven geweest die complete desktop pc’s, monitoren en bureaustoelen lieten meenemen door het personeel.

Pas in het najaar van 2020 zag Dell Technologies dat bedrijven wat meer gingen nadenken over de thuiswerkplek en gingen kijken naar een upgrade of een verbetering van de apparatuur. Uiteindelijk is het belangrijkste dat mensen goed en efficiënt thuis kunnen werken. Dat zorgt soms voor andere eisen dan op kantoor. Recent schreven we bijvoorbeeld over de Dell OptiPlex Ultra. Deze Intel gebaseerde pc is door de fabrikant verwerkt in de monitorvoet, waardoor de pc zelf geen extra ruimte inneemt. Zeer innovatief en mooi opgelost.

Nieuwe infrastructuur is voornamelijk voor hybrid cloud-strategie

Jansen laat weten dat de overgrote meerderheid van de innovatietrajecten echt op infrastructuur zijn gericht. De meeste bedrijven kiezen voor een hybrid cloud-strategie. “Bedrijven maken bewuster keuzes voor infrastructuur, waarbij het aantal clouds eerder minder wordt, maar wel altijd gecombineerd met een datacenter. Security speelt daarin een grote rol. Hoe meer clouds je gebruikt, hoe meer silo’s je moet beveiligen. Als je met één cloud en één datacenter werkt is dat eenvoudiger.”

AI en machine learning begint voet aan de grond te krijgen in mkb

Wat Jansen zelf niet verwacht had, maar wat wel is gebeurd, is dat het mkb stappen begint te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Dell Technologies zag de afname van servers met AI- en ML-capaciteiten ineens toenemen. Dit zijn servers met Intel-processoren, ondersteund door Intel Xeon Phi co-processoren of Nvidia Tesla GPU’s. Het gebeurt nog lang niet in alle sectoren van het mkb, maar wel bijvoorbeeld in de medische wereld waar kleine bedrijven ineens heel snel groot werden vanwege hun medische expertise. AI en ML hebben enorm geholpen om die groei deels te automatiseren of middels innovatie op te lossen. Jansen voorziet dat dit de deur zal openen voor meer sectoren.

Komend jaar nog veel meer investeringen

Jansen verwacht dat bedrijven die slechts een deel van hun business succesvol hebben geïnnoveerd, nu zullen gaan kijken waar nog meer kansen liggen. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die weinig gedaan hebben en die door alle innovatie de concurrentie nu ineens een stap zien maken. Die zullen daardoor ook gedwongen worden te gaan innoveren.

Dell Technologies verwacht dat het balletje nu echt is gaan rollen en dat bedrijven sneller gaan innoveren. Er wordt sneller afscheid genomen van verouderde businessmodellen of infrastructuur die niet meer past bij de organisatie. Jansen stelt bijvoorbeeld dat hij veel klanten de keuze ziet maken om te stoppen met hun eigen datacenter. Het onderbrengen van het datacenter bij een managed service provider met een eigen datacenter is steeds populairder. Uiteindelijk wordt daarmee het interne IT-team ontzettend ontlast, zodat het zich kan focussen op innovatie.

Lees ook: Dell Technologies APEX biedt IT as-a-Service voor hybrid- en multi-cloud

Ons wordt duidelijk dat Dell Technologies veel innovatie verwacht aan de infrastructuurkant. Jansen zegt hierover: “Infrastructuur is de belangrijkste investering voor innovatie, met name in de vorm van hybrid cloud.” Toch geeft Jansen ook aan dat veel bedrijven hun strategie rondom thuiswerken concreter zullen gaan maken. Ze zullen dus evengoed gaan kijken naar hoe ze, bijvoorbeeld door VDI-oplossingen en/of nieuwe clients, hun werkplekken kunnen innoveren.

Hoe zit het met het chiptekort?

Aangezien Dell Technologies verwacht dat het innovatie balletje is gaan rollen, vroegen wij ons af hoe het zit met het chiptekort. Krijgen we dan niet nog grotere tekorten? Jansen stelt dat er zeker sprake is van tekorten in de markt. Dat is ook geen geheim. Zelfs de CEO van Intel, Pat Gelsinger, heeft aangegeven dat de tekorten ook niet voor 2023 zijn opgelost. Daarnaast zijn er tekorten op veel meer vlakken, niet alleen rond Intel-processoren. Eigenlijk staan alle IT-componenten wel onder druk, van harde schijven en SSD’s tot monitoren en moederborden.

We vroegen Jansen dan ook of bedrijven dan wel kunnen investeren in hun infrastructuur. Hij stelt dat Dell Technologies een hele goede supply chain heeft en dat die niet kan stilvallen. De eenvoudigste en beste oplossing om in te spelen op het chiptekort is volgens Jansen wanneer klanten enigszins flexibel kunnen zijn in hun keuze voor hardware, in het geval dat nodig is.

Er zijn bedrijven die altijd een identieke server willen, met exact dezelfde componenten als processor, RAID-kaart en harde schijven. Mocht het voorkomen dat een specifieke Intel-processor of harde schijf momenteel niet leverbaar is, kan dat wat langer duren. Stel dat men altijd kiest voor een 2TB harde schijf, dan kan het een oplossing zijn om voor een 4TB harde schijf te kiezen die wel leverbaar is. Of geen 2TB harde schijf van merk X maar van merk Y. Ook qua Intel-processoren zijn er veel verschillende modellen. Er is eigenlijk altijd een gelijkwaardig of beter model leverbaar. Als klanten die flexibiliteit hebben, is er genoeg mogelijk.

Het grote voordeel van een partij als Dell Technologies is het volume waarin het kan inkopen. “Hierdoor kan je ook prijsstabiliteit bieden en daarmee ook enige zekerheid aan je klanten”, aldus Jansen. Wel is het natuurlijk moeilijk te voorspellen hoelang het chiptekort nog duurt en of we het dieptepunt hebben bereikt. Het is vooralsnog afwachten.

Op dit moment voorziet Jansen vooral veel innovatie bij klanten, daar heeft het chiptekort geen effect op. Als er kansen zijn om te innoveren is dit een goed moment om ze te verzilveren.