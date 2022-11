Amazon Web Services (AWS) is een toonaangevende public cloud leverancier. Organisaties gebruiken de infrastructuur van AWS voor het bouwen van schaalbare applicaties en het hebben van meer capaciteit. Het maakt ze wendbaar. Door de agility krijgen ze de kans te innoveren en voorop te lopen in de markt.

AWS biedt de mogelijkheid om te werken op een infrastructuur die meer capaciteit biedt dan de NASA. Logisch dat steeds meer organisaties voor AWS kiezen. Naast de technische voordelen, maakt een migratie naar AWS je IT agile.

Om als organisatie wendbaar te worden, moet IT namelijk meebewegen. IT agility bepaalt hoe snel en effectief de IT-infrastructuur kan reageren op veranderende omstandigheden. Het laat bedrijven eenvoudiger inspelen op kansen. Met AWS kun je toewerken naar agile IT, door onder meer repetitieve handmatige taken te automatiseren. Het bespaart tijd, voorkomt menselijke fouten en zorgt voor een consistente IT-infrastructuur. Medewerkers kunnen zich richten op innovatie en gezamenlijke doelstellingen.

Wat biedt AWS jouw organisatie?

Gebruik zoveel data als je wilt en schaal eenvoudig op, zonder zorgen over onderbrekingen. Bovendien is AWS een solide plek om informatie en workloads op te slaan. Je verlaagt downtime met ongeveer 94 procent.

AWS werkt met pay-per-use. Het maakt het vergroten van datavolume heel eenvoudig. Er wordt alleen betaald voor wat gebruikt wordt, om handig in te spelen op pieken en seizoensinvloeden. Als bedrijf betaal je nooit meer dan je nodig hebt.

AWS helpt iedere organisatie kosteneffectief te opereren. Infrastructuur is af te stemmen op de behoeften, zodat nooit te veel betaald wordt. Ook zijn er geen opstartkosten.

Bij de public cloud is security een belangrijk aspect. Met AWS blijft data veilig, omdat standaard veilige configuraties gebruikt worden. Diensten krijgen geen toegang tot andere diensten, tot je expliciet toegang geeft.

AWS is geconfigureerd om innovaties eenvoudig en snel door te voeren, zonder te hoeven investeren in dure hardware. Zo kun je als bedrijf snel excelleren.

Hoe migreer je snel en verantwoord naar AWS?

AWS biedt met het Migration Acceleration Program (MAP) een bewezen methode voor cloudmigratie. Als AWS-partner kan SoftwareONE je organisatie door dit proces leiden, om jouw migratie effectief en kostenefficiënt te laten verlopen.

De sleutel is een gedetailleerde business-case opbouwen, waar een optimization and licensing assessment (OLA) een belangrijk onderdeel van is. Op die manier stel je het total cost of ownership (TCO) vast als je bestaande workloads naar AWS overzet. Bij klanten met meer dan honderd servers wordt de OLA betaald met AWS-funding. Op basis van de OLA kan worden vastgesteld of je recht hebt op verdere funding vanuit Amazon.

Als de OLA af is, stel je een plan op voor de migratie naar AWS. Dit inclusief het bouwen van een AWS landing zone voor de migratie. Hiervoor dien je te bepalen hoe je applicaties migreert. Opties zijn geen wijzigingen (rehosting) en replatforming. De laatste optie is misschien beter, omdat je de code aanpast voor de cloud. Anders R’s zijn rethink, refactor, relicense, rebuild, repurchase, retain en retire. Bekijk de 10R infographic van SoftwareONE.

Als het juiste migratieplan is opgesteld, mag bij de daadwerkelijke migratie de business-continuïteit niet in gevaar komen. Meestal zal een stapsgewijze migratie gewenst zijn, waarbij de oude omgeving intact blijft zodat het werk gewoon door kan gaan. Na de migratie zijn grote verbeteringen in efficiëntie te verwachten, bijvoorbeeld door minder onderhoud. Door voortdurend meer automatisering toe te voegen, kun je bedrijf kosten blijven verlagen.

Zo hielp SoftwareONE een organisatie bij de migratie naar AWS. Deze organisatie bespaarde 31 procent operationele kosten. Daarnaast kreeg de IT-afdeling meer tijd voor innovatie en het optimaliseren van diensten.

Kom meer te weten over de nieuwste ontwikkelingen

