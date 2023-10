De afgelopen twintig jaar zijn bedrijven massaal richting de cloud gegaan, vooral om te profiteren van de kostenbesparingen die de CapEx- en pay-as-you-go-financiering van de cloud bieden. Bedrijven die deze stap gemaakt hebben zonder een sterk cloudmodel dat anticipeert op veranderingen en overeenkomt met hun verwachtingen, worden nu echter geconfronteerd met hogere rekeningen en moeten hun bedrijfsstrategieën aanpassen.

Het grootste gevolg van een gebrekkig economisch cloudmodel is de ‘bill shock’. We horen regelmatig verhalen over maandelijkse rekeningen voor diensten die 25 tot 50% hoger zijn dan het bedrijf had begroot. Deze gevallen komen meestal voort uit slordig cloudbeheer, zoals ‘s nachts en in het weekend VM’s aan laten staan, vergeten om ‘zombie-VM’s’ die afdelingen hadden opgezet voor een kortetermijnproject uit te schakelen of niet genoeg budgetteren voor onderhoud.

Maar dat is nog maar het begin van het probleem. Ondanks dat de cloud inmiddels een onmisbaar onderdeel is van hybride strategieën, ontwikkelen nog te veel organisaties geen waarde-genererende cloudmodellen. Deze organisaties moeten de volgende drie dingen doen: clouddoelen afstemmen op verwachtingen, uitgaven prioriteren op basis van de waarde van specifieke gegevens en flexibele beveiliging inbouwen aan het begin van een implementatie.

Afstemmen op verwachtingen

Hoewel een verschuiving naar de cloud meestal een besparing oplevert op energiekosten, moet een economisch cloudmodel rekening houden met meer factoren dan alleen de maandelijkse rekeningen die aan een provider worden betaald. Er is een lange kostenlijst verbonden aan cloudgebruik. Apps moeten worden opgeheven, veranderd of helemaal opnieuw worden herbouwd. Mensen moeten worden getraind in nieuwe programma’s met nieuwe taken. Mislukte migraties kunnen de aandacht afleiden van dagelijkse taken en projecten die essentieel zijn voor het bedrijf vertragen. Organisaties moeten rekening houden met verborgen kosten en deze integreren in hun modellen.

Ze moeten er ook voor zorgen dat de uiteindelijke kosten gelijk zijn aan hun verwachtingen. Voordat ze overstappen naar cloud en kostenbesparingen op de lange termijn inschatten, moeten ze ‘het waarom’ achter deze stap begrijpen – waarom komt de cloud het bedrijf en langetermijnplannen voor technologie ten goede? Ze moeten ervoor zorgen dat de technologie voldoet aan de vereisten voor functionaliteit, veerkracht en beschikbaarheid.

Tot slot moeten organisaties ervoor zorgen dat hun modellen flexibel genoeg zijn zodat ze zich terug kunnen trekken uit de cloud, mocht dat nodig zijn. Met andere woorden: het moment om na te denken over een exit-strategie voor de cloud is vóórdat je naar de cloud gaat. Misschien biedt een andere provider of een datacenter in de regio een beter tarief. Het is net als bij een brandweerman of politieagent: het eerste waaraan ze denken bij het betreden van een potentieel gevaarlijke situatie is hoe ze eruit kunnen komen als dat nodig is.

Houd rekening met de data lifecycle

De grootste cloudkosten zitten in het opslaan en verplaatsen van gegevens. De grootste valkuil tijdens de overstap naar de cloud is de gelijke behandeling van alle gegevens en het niet categoriseren van de levenscyclus van gegevens.

Clouddiensten laten organisaties vaak snapshots van hun gegevens maken. Dit helpt bij het bereiken van lock-down-bescherming van bedrijfskritische gegevens die elke dag worden gebruikt of die vanwege compliance langdurig moeten worden bewaard. Maar het gebruik van die gegevens verandert nogal eens en organisaties moeten hun cloud storage dus regelmatig categoriseren en hercategoriseren. Als je een levenscyclus doorloopt, kun je beter presterende opslag hebben voor de meest recent gegenereerde gegevens, vervolgens het laden van gegevens verplaatsen naar veel goedkopere objectopslag en als laatste, wanneer het niet langer nodig is voor strategische taken, naar archiefopslag.

Beveiliging vroegtijdig inbouwen

Jarenlang beschouwden organisaties beveiliging als de grootste uitdaging bij het werken in de cloud. Nu niet meer. Voor het eerst in tien jaar geven respondenten in Flexera’s 2023 State of the Cloud Report een hogere prioriteit aan het beheren van hun clouduitgaven (82%) dan aan beveiliging (79%). Deze mentaliteit zorgt ervoor dat sommige organisaties terugvallen op on-prem-diensten om de cloudkosten te verlagen.

Als organisaties beveiliging vroegtijdig in hun cloudmodellen inbouwen, hoeft dit niet als een afweging te worden gezien. Men denkt vaak dat er óf nieuwe services geïntroduceerd moeten worden om het bedrijf draaiende te houden óf dat er gestopt moet worden met het uitbreiden van cloudprojecten om veiliger te worden. Maar door cloudmodellen met beveiliging, kosten en herstel in gedachten te ontwerpen kunnen organisaties voorkomen dat ze later van strategie moeten veranderen als er iets misgaat.

Over het algemeen moeten organisaties de cloud ingaan met ransomware-weerbaarheid als hoogste prioriteit, met beveiliging vanaf het begin geïntegreerd in hun strategie.

Conclusie

De populariteit van de cloud wordt almaar groter, deels vanwege de economische voordelen die het met zich meebrengt. Maar organisaties moeten de cloud strategisch benaderen om te voorkomen dat ze met verborgen kosten worden geconfronteerd. Door gedetailleerde modellen te ontwikkelen met ingebouwde beveiliging en afstemming op de bedrijfsdoelen, kunnen ze van de cloud een onderscheidende factor voor de lange termijn maken die ten goede komt aan het bedrijfsresultaat.

Dit is een ingezonden bijdrage van Rick Vanover & Dave Russell van Veeam. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.