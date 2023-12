Moet er nog data zijn? Data is al jaren niet meer weg te denken uit organisaties. En de impact ervan op onze bedrijfswereld wordt alleen nog maar groter door de aankomende data-explosie. De opkomst van nieuwe technologieën zoals AI, machine learning, edge computing, IoT, 5G, augmented & virtual reality zijn de motor achter de datagolf. Ze zorgen ervoor dat we gegevens alsmaar sneller en efficiënter kunnen inzetten, maar genereren op hun beurt ook weer méér data. Om die data-explosie de baas te kunnen, moeten organisaties inzicht krijgen in hun IT-infrastructuur en ze data-proof maken. In dit artikel ontdekt u aan de hand van handige tips & tricks hoe u uw IT-omgeving aanscherpt om de business vooruit te helpen.

Krijg inzicht in uw IT-omgeving

Bent u klaar voor de data-explosie? Hoe ziet uw huidige datamanagement eruit en weet u wel waar de pijnpunten liggen in uw IT-omgeving? Om uw organisatie optimaal voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de IT-infrastructuur. Meten is weten. Vaak is het helemaal niet nodig om een grotere infrastructuur te creëren of zet u met kleine ingrepen al heel wat belangrijke stappen. Bestudeer uw volledige IT-omgeving van edge tot cloud en breng alles in kaart. Weet waarover u beschikt, hoe u het gebruikt en waar uw organisatie behoefte aan heeft. Lokaliseer hierbij ook alle pijnpunten. Zo heeft u meteen een gedetailleerde analyse, waarbij IT-management in no time ontdekt welke verbeteringen op korte termijn essentieel zijn om de data-explosie optimaal te managen. Bovendien heeft u daarmee ook direct een roadmap voor toekomstige beslissingen.

De 5 voordelen van een heldere roadmap

Een goede kennis van uw huidige infrastructuur biedt kansen voor een future-proof en efficiënt IT-beleid. Het stelt u in staat om slimmere keuzes te maken en dient als handleiding voor de toekomst. Wanneer u weet wat u al in huis heeft, waar verbetering nodig is en waar u naartoe wilt, wordt databeheer kinderspel. Vergroot het inzicht in uw IT-omgeving en ervaar de volgende voordelen.

Zet data om in waardevolle inzichten

Data is het nieuwe goud. Het biedt nieuwe kansen en geeft waardevolle inzichten over uw consumenten of klanten, maar dan moet u ze wel juist inzetten. Uw IT-infrastructuur moet dus meebewegen met huidige en toekomstige evoluties. Hierbij is een actueel inzicht in uw IT-omgeving cruciaal.

Wees voorbereid op de huidige datawetgeving

Eigen aan het datatijdperk is de komst van nieuwe, strengere wetten en regels met betrekking tot het opslaan, verwerken en gebruiken van gegevens. Het wordt dus steeds belangrijker om data te classificeren zodat gevoelige en persoonlijke data opgespoord en beter beheerd wordt. Het overzicht behouden over alle data blijft dus erg belangrijk. Bovendien groeit hierbij ook de behoefte aan expertise omtrent correcte datawetgeving.

Ga voor business continuity

In een wereld vol data is het belangrijk dat uw organisatie altijd kan rekenen op belangrijke bedrijfsgegevens. Wat er ook gebeurt. Het implementeren van efficiënte databescherming met een continu disaster recovery- en back-upsysteem is geen overbodige luxe. U kunt het best een strategisch business continuity-plan uitwerken waarin u verschillende disaster recovery-scenario’s en data recovery plannen uitgebreid uitschrijft.

Upgrade uw privacyvoorwaarden

Hoe meer data, hoe groter de kans op privacy- en veiligheidsissues. De security- en privacyvoorwaarden die eerder misschien optimaal werkten, zijn niet voldoende om op zo’n grote schaal te werken. Krijg inzicht in uw databeleid en upgrade de voorwaarden waar nodig met access control en preventieve awarenesstrainingen.

Bescherming tegen ransomware

De data-explosie zorgt voor een toename van ransomwaredreiging. Krijg inzicht in uw data- en IT-beleid en achterhaal waar de pijnpunten liggen bij mogelijke downtime door ransomware.

Vergroot het inzicht in uw IT-omgeving met H&R en HPE Cloud Physics

Bij H&R volgen we alle technologische ontwikkelingen op de voet. We voorzien dat de explosieve groei aan data voor cruciale issues bij organisaties zal zorgen. Samen bekijken we wat deze data-explosie voor uw business betekent en hoe we u optimaal kunnen voorbereiden op de toekomst met behulp van HPE Cloud Physics. Met deze slimme tool krijgt u snel inzicht in uw huidige IT-omgeving.

Dit is een ingezonden bijdrage van H&R. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.