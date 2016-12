Nokia klaagt Apple aan wegens patentschending

Business

Nokia heeft bekendgemaakt dat het Apple voor de rechter gaat dagen in Europa en de Verenigde Staten. Het Finse bedrijf is van mening dat Apple inbreuk maakt op een aantal van zijn patenten. De bedrijven zijn meerdere malen in gesprek geweest maar Apple weigert een licentie af te nemen op de patenten, dus nu volgt er een gang naar de rechter.

In totaal gaat het om 32 patenten van Nokia waar Apple geen licentie op wil nemen, terwijl de technologie beschreven in de patenten door Apple in meerdere producten wordt toegepast. Het gaat voornamelijk om patenten uit 2011 van Nokia, die betrekking hebben op antenne, chipsets, gebruikersinterface, software, schermen en videocoding.

Nokia heeft drie rechtszaken gestart in Duitsland, in de rechtbanken van Dusseldorf, Mannheim en Munchen maar ook in de Verenigde Staten, daar is gekozen voor de rechtbank in Texas.

Nokia heeft laten weten: “Door investeringen en onderzoeken heeft Nokia verschillende fundamentele technologieën ontwikkeld of aan bijgedragen, die vandaag de dag in mobiele producten, waaronder die van Apple, worden gebruikt. Na jaren van onderhandeling om tot overeenstemming te komen voor een licentie op deze patenten, hebben we besloten om onze rechten te verdedigen.”, aldus Ilkka Rahnasto, hoofd van Nokia Patent Business.

Apple heeft op zijn beurt een antitrustklacht ingediend tegen Acacia en Nokia, voor het uitbuiten van bedrijven met zijn patenten en het vragen van onredelijke licentietarieven. Apple zegt hierover: “Met het verdwijnen van Nokia’s mobiele telefoondivisie heeft het bedrijf gezocht naar partijen waarmee het zijn patenten kan uitbuiten”, hierbij zouden patenten illegaal zijn overgedragen. Apple stelt dat Nokia oneerlijke vergoedingen vraagt voor een licentie, iets waar de rechter zich nu over mag gaan buigen.