Microsoft gaat precision trackpads verplichten voor Windows 10

Computers

Microsoft heeft voor Windows 10 een “Build for Windows 10”-stempel ontwikkeld, dat betekent dat het systeem uitgebreid is getest door de fabrikant en alle hardware goed werkt met Windows 10. Daarnaast betekent dit dat het hardware gebruikt die door Microsoft is voorgeschreven. Daar worden precision trackpads ook aan toegevoegd.

Het zal je mogelijk niet zijn ontgaan dat laptops nog weleens over trackpads beschikken die enorm goed of juist enorm slecht werken. De afgelopen jaren is dit al enorm verbeterd, maar het duurt erg lang voordat alle fabrikanten een fatsoenlijk trackpad meeleveren. Daarom heeft Microsoft nu besloten het dan maar gewoon verplicht te gaan stellen.

De zogenaamde precision trackpads zijn allemaal zeer nauwkeurig en werken zoals de gebruiker mag verwachten, waarbij er ook ondersteuning is voor meerdere vingers. Zonder het gebruik van zo’n trackpad mag een fabrikant niet langer de Build for Windows 10-stempel voeren.

Microsoft gebruikt zelf ook al de precision trackpads in zijn Surface-producten en de meeste high-end modellen van grote pc-fabrikanten beschikken hier ook over.

Vanaf wanneer Microsoft de precision trackpad gaat opnemen in zijn hardware compatibility list is nog onduidelijk, je zou verwachten bij de eerste volgende grote Windows 10-update die dit voorjaar verschijnt, de zogenaamde Creators Update, maar het lijkt erop dat Microsoft het pas eind 2017 invoert bij de update die dan moet verschijnen.