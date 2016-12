Snap koopt Israëlisch AR-bedrijf

Business

Snap, het moederbedrijf van berichtenapp Snapchat, heeft naar verluidt het Israëlische Cimagine overgenomen. Dat bedrijf richt zich op augmented reality en is nog maar enkele jaren actief. Desondanks zou Snap er zo’n 30 tot 40 miljoen euro voor betaald hebben.

Het bericht over de overname komt van zakenkrant Calcalist News, een Israëlisch medium. Dat meldt dat Snap van plan is om de studio in Israël open te houden en uit te breiden. Op dit moment werken er twintig mensen bij Cimagine, maar dat zouden er veel meer moeten worden.

De technologie van Cimagine stelt zakelijke klanten ertoe in staat hun producten op de echte wereld te projecten. Zo werkt het samen met een meubelboer, die 3D-beelden van zijn producten heeft laten maken. Gebruikers van de app van de meubelboer kunnen die 3D-beelden vervolgens op hun huis projecteren om te zien of ze bij de rest van het interieur passen.

Wat Snap precies van plan is met de overname is niet zeker, maar vermoedelijk wordt de techniek onder meer ingezet om Snapchat te verbeteren. Een expert van VentureBeat gaat er vanuit dat Snap hiermee een stap richting commercie wil maken, om zijn omzet te verhogen.

Ondertussen is het nog wachten op een ander nieuwtje rond Snap. Er zijn al tijden verhalen over een beursgang en naar verluidt vindt die in mei plaats. Het bedrijf wordt op dit moment op een waarde van 25 miljard dollar geschat.