Een augmented reality-bril is al jaren een droom binnen de techindustrie. Echter is een handzame, lichtgewicht product nog lang geen realiteit; de chips die ervoor nodig zijn moeten daarvoor kleiner en een scherper beeld kunnen creëren. Het Enschedese Brilliance zou daarin een doorbraak hebben gemaakt. Ook andere Nederlandse bedrijven ontvangen honderden miljoenen om fotonische chips een realiteit te maken.

Brilliance ontving vorige week een seed-investering van 2 miljoen vanuit Oost NL en PhotonVentures. De miniscule chip die Brilliance heeft ontwikkeld, zou het mogelijk maken om ‘zeer scherpe, kleurrijke beelden’ op een bril, autoruit of andere glazen oppervlakken te projecteren. De investering komt nadat Smart Photonics, eveneens actief op het gebied van fotonische chips, van zowel de overheid als private partijen gezamenlijk 100 miljoen euro ontving.

“Miniaturisatie is de sleutel tot succes in de ontwikkeling van AR-brillen, omdat voor ultiem draagcomfort de apparatuur zo klein mogelijk moet zijn en het liefst nauwelijks zichtbaar,” laat Brilliance-CEO Tim Tiek weten. “Daarnaast is extreem helder beeld noodzakelijk, zeker voor toepassingen buiten, terwijl tegelijkertijd het energieverbruik tot een absoluut minimum moet worden beperkt. Wij zijn nu in staat deze dilemma’s te doorbreken door de kleinste en meest efficiënte chipoplossing te produceren.”

Dit zal op den duur dus producten kunnen opleveren die schermen nagenoeg overal kunnen plaatsen. Als gebruiker zou je dus in een vliegtuig meerdere displays bij elkaar kunnen toveren of enkel met virtuele schermen werken op kantoor. Het klinkt praktischer dan de belofte achter Apple Vision Pro, ook al zal die ‘spatial computing’-oplossing al in 2024 zijn opwachting maken.

Tip: Apple Vision Pro: gaat het onze manier van werken opschudden?

Regio Twente kan ontwerpen, produceren en packagen

De innovatie van Brilliance is een zogeheten fotonische chip, dat fotonen (licht) inzet om de communicatie binnen het computercircuit te regelen. De gebruikte materialen en assemblage van deze chips verschillen van ‘klassieke’ processors die elektrons gebruiken voor hun functionaliteit. Brilliance zou voor productie terecht kunnen binnen de regio Twente, bijvoorbeeld bij fabrikant van fotonische chips Phix of Lionix. Investeerder Oost NL spreekt daarom over een ‘krachtig fotonica-ecosysteem’ in het gebied.

Volgens Lionix-CEO Arne Leinse is het wel zo dat de hype enigszins getemperd dient te worden. Tegenover Bits & Chips beweert hij dat de specifieke productietechniek van Brilliance (met silicium-nitride) pas over een decennium met hoge volumes zal komen.

Daarnaast is de technologie achter fotonische chips sterk verdeeld qua methodiek. Alleen al in Nederland is er bijvoorbeeld Smart Photonics uit Eindhoven, dat niet silicium-nitride, maar indium-fosfide gebruikt voor het productieproces. De R&D is dus niet gecentraliseerd op één ontwerp of materiaal, waardoor het maar de vraag is of en wanneer er een winnaar uit de bus zal komen.

“Flip chip”-technologie

De Brilliance-chip maakt al wel gebruik van geavanceerde productieprocessen. Het bedrijf spreekt over een “nieuwe ‘flipchip’-technologie”, waarbij de module aan de andere kant van bestaande componenten te plaatsen is. Het doet denken aan de ontwikkelingen die momenteel bij partijen als AMD en Intel volop in ontwikkeling zijn. Zo is Intel bezig met PowerVia-technologie, dat een chip kan aandrijven vanaf de achterkant in plaats van de voorkant. Brilliance loopt dus ondanks het kleine formaat niet achter de grote spelers aan.

Lees ook: Chipbedrijven proberen EU-geld te verzekeren (en dat is goed voor Nederland)