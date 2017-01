Waarde Bitcoin weer boven 1.000 dollar

Business

Voor het eerst in drie jaar is de virtuele valuta Bitcoin weer meer dan duizend dollar waard. De laatste keer dat de waarde van die valuta zich boven de 1.000 dollar bevond, was in 2014. Vooral in China en India kopen investeerders nu Bitcoin.

Dit meldt de bitcoinbeurs Coindesk. De grens van 1.000 dollar werd gisteren tijdens de eerste handelsdag van 2017 overschreden. Op moment van schrijven staat de waarde van de Bitcoin op 1.020 dollar, ofwel 954 euro voor één Bitcoin.

In november 2013 bevond de Bitcoin zich op zijn absolute hoogtepunt. Toen was een individuele Bitcoin meer dan 1.200 dollar waard. Die waarde heeft het de afgelopen jaren niet meer weten te bereiken, maar gezien de vrij continue weg naar boven die de koers de afgelopen tijd heeft laten zien, zou het zomaar weer die hoogten kunnen bereiken.

Analisten verwachten dat de waarde van de Bitcoin de komende maanden blijft groeien. Na een absoluut dieptepunt in 2015, van 220 dollar, bleef de waarde gestaag toenemen. Verwacht wordt dat die trend de komende tijd gewoon doorzet en dat de marktwaarde alsmaar hoger wordt. Sommige kenners denken dat de waarde van 1.200 dollar dit jaar overschreden wordt.

De Bitcoin is een digitale valuta, gemaakt door de Japanse programmeur Satoshi Nakamoto, waarvan gedacht wordt het de alias is van Chris Wright. De Bitcoin wordt berekend, waarbij computernetwerken complexe berekeningen moeten uitvoeren om er meer te maken.