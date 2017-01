Microsoft ontwikkelt cloud-platform voor auto’s

Cloud

De traditionele auto is ten dode opgeschreven. Vrijwel elke grote autofabrikant werkt aan elektrische zelfrijdende auto’s en de integratie van auto’s met het internet. Volgens velen vormt dat laatste een belangrijke stap in de richting van volledig zelfrijdende auto’s. Microsoft doet een duit in het zakje en kondigde tijdens de CES het Microsoft Connected Vehicle Platform aan.

Het nieuwe Microsoft Connected Vehicle Platform is een hele set aan online diensten die gebouwd zijn bovenop het Azure-platform van het bedrijf. Microsoft omschrijft het als een “levend platform dat met de cloud als basis begint” en oplossingen biedt voor vijf kernpunten van de auto-industrie. Dat zijn volgens Microsoft “voorspellingen over onderhoud, verbeterde productiviteit in de auto, geavanceerde navigatie, klantinzichten en het helpen bouwen van autonome rijmogelijkheden.”

Het Microsoft Connected Vehicle Platform is ontworpen om de grote hoeveelheden sensor- en gebruiksgegevens van de met het internet verbonden voertuigen te verzamelen en het voor fabrikanten mogelijk te maken die gegevens op zinvolle manieren te verwerken.

De dienst is nog niet af, maar wordt naar verwachting later dit jaar gelanceerd. Het gaat dan om een platform dat niet alleen dataverwerking biedt, maar veel verder gaat. Zo wordt ook stemassistent Cortana geïntegreerd, evenals Microsoft Office 365 en Skype for Business. Hierdoor ontstaan interessante mogelijkheden.

Zo kan een gebruiker thuis aan assistent Cortana vragen een afspraak te plannen in een nabijgelegen koffietentje. Als de gebruiker dan de dag daarna in de auto stapt, herinnert Cortana de gebruiker aan die afspraak, en plant ze met behulp van de navigatie de snelste route daar naartoe.

Tijdens de CES bleef het niet alleen bij een aankondiging van het platform zelf. Microsoft liet ook weten afspraken gemaakt te hebben met een aantal autofabrikanten. De Franse Renault-Nissan Alliance committeert zich als een van de eersten aan de implementatie van het Microsoft Connected Vehicle Platform in zijn voertuigen. De auto’s van Nissan zullen dankzij dat platform beschikken over verbeterde navigatiemogelijkheden, weten wanneer er onderhoud gepleegd moet worden en de voertuigen kunnen op afstand worden gemonitord.

Ook Volvo gaat samenwerken met Microsoft, specifiek door Skype for Business te integreren in de Volvo 90 series. Zo kunnen collega’s die bijvoorbeeld op weg zijn naar een afspraak en nog in de auto zitten, al meepraten bij conferenties. BMW lanceert verder BMW Connected, een platform dat onder meer over Office 365 beschikt.

Uit de aankondiging van Microsoft blijkt duidelijk dat het bedrijf geenszins van plan is de concurrentie aan te gaan met autofabrikanten. Het werkt dus niet zelf aan de productie van een eigen auto, zoals sommige andere technologiegiganten dat wel doen. In plaats daarvan wil Microsoft “samenwerken met autofabrikanten om oplossingen te creëren die naadloos aansluiten op hun merken, de behoeften van hun klanten en die helpen hun producten te onderscheiden”.