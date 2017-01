Zyxel introduceert de WAC5302D-S access point

Networking

Zyxel stelt per direct het WAC5302D-S 802.11ac access point beschikbaar. Dit zakelijke access point is primair gericht op gebruik in hotels, scholen en kantoren en kan zowel aan het plafond als aan de muur opgehangen worden.

De WAC5302D-S is een product uit de Unified-lijn access points van Zyxel, waar bijvoorbeeld ook de NWA5120-serie deel van uitmaakt. Deze lijn is net onder de topmodellen van de Unified Pro-lijn gepositioneerd. De WAC5302D-S is een model met twee spatial streams op zowel 2,4 als 5 GHz. Dat brengt de totale phy-doorvoersnelheid op 300 Mbps op 2,4 GHz en 867 Mbps op 802.11ac 5 GHz.

MU MIMO is niet van de partij, maar dit model is wel voorzien van zogeheten smart antennes, die bijvoorbeeld ook op de WAC6503D-S zitten. Dit zijn antennes die aangestuurd worden op basis van de positie van de client die verbinding maakt. Het signaal wordt op deze manier voor alle draadloos aangesloten apparaten geoptimaliseerd.

Dat het apparaat is gericht op bijvoorbeeld het hotelwezen is duidelijk als je kijkt naar de aanwezige aansluitingen. Er is voorzien in een enkele gigabitaansluiting voor de uplink, maar ook over een switch met drie gigabitaansluitingen. Je kunt de verbinding dus eenvoudig doorlussen, zodat ook bekabeld internet aangeboden kan worden. Een van die drie poorten is voorzien van PoE PSE, waarmee je bijvoorbeeld een telefoon of een tv van stroom kan voorzien. De krachtigste PoE-standaard (802.3at) wordt ondersteund.

De WAC5302D-S kun je stand-alone gebruiken, maar kan ook door een controller beheerd worden. De ZON Utility, waarbij ZON staat voor Zyxel One Network, vindt alle Zyxel-apparaten in je netwerk, waarna je deze tot op zekere hoogte kunt beheren. Denk hierbij aan batch firmware updates en het op afstand opnieuw opstarten van apparaten. Zyxel AP Configurator, waarmee je gelijktijdig meerdere access points kunt instellen en beheren, werkt ook samen met ZON. Wil je ZAC gebruiken, dan is het wel zaak om de WAC5302D-S te upgraden naar firmware-versie 1.1.2 of hoger.

Wat de WAC5302D-S moet gaan kosten, is nog niet helemaal duidelijk, maar we verwachten een adviesprijs rond de 200 euro.