Toshiba N300 harde schijven aangekondigd

Hardware

Toshiba heeft de doeken gehaald van een nieuwe lijn harde schijven die specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik in NAS-apparaten, de Toshiba N300-serie. Ze hebben de naam N300 meegekregen en zijn verkrijgbaar in capaciteiten tot 6 TB.

De N300-schijven zijn alle 3,5-inch harde schijven waarmee Toshiba zich richt op NAS-apparaten voor persoonlijk gebruik, kantoren aan huis en kleine bedrijven. Ze zijn volgens Toshiba geoptimaliseerd om continu belast te worden, in omgevingen waar altijd grote hoeveelheden data betrouwbaar moeten worden opgeslagen.

De N300-schijven zijn verkrijgbaar in opslagcapaciteiten van 4 en 6 TB, beide met een databuffer van 128 MB. Toshiba’s eigen Dynamic Cache Technology-algoritme zorgt naar eigen zeggen voor optimalisatie van de cache-toewijzing tijdens het lezen en schrijven.

Naast dit algoritme beschikken de N300-schijven ook over de eveneens door Toshiba zelf ontwikkelde Stable Platter-technologie. Hiermee wordt de aandrijfas van het motortje in de schijf aan beide uiteinden gestabiliseerd. Dit moet door het systeem veroorzaakte trillingen neutraliseren. Tot slot is er nog Ramp Load, die slijtage van de schijfkop tegen moet gaan.

De N300-schijven zijn vanaf nu te koop en worden geleverd met een garantie van drie jaar. Over de prijs is op dit moment nog niets bekend.