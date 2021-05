Toshiba komt met nieuwe SMR-schijven voor videosurveillance

Toshiba heeft twee nieuwe harde schijven in zijn S300-lijn aangekondigd. Het gaat om schijven van 4 en 6 terabyte die gebruikmaken van shingled magnetic recording, een techniek die de prijs omlaag brengt ten koste van de schrijfsnelheden.

Bij de gebruikte techniek hebben de magnetische velden op een harde schijf enige overlap. Hierdoor is het mogelijk om meer data op een schijf te proppen, maar dit gaat wel ten koste van de schrijfsnelheid. Bij het schrijven van overlappende tracks moeten namelijk hele sectoren opnieuw worden overschreven.

Maximaal 64 camera’s

Toch moet dat voor de doeleinden van de nieuwe harde schrijven geen belemmering opleveren. Beveiligingscamera’s zorgen immers voor een constante en voorspelbare aanvoer van data. Bovendien kunnen deze nieuwe schijven niet met 32, maar met 64 videostreams tegelijk overweg. Verder zijn de cachebuffers in formaat verdubbeld tot 256GB.

Verdere prestatiegegevens zijn identiek aan de andere modellen in de serie met 5,56ms aan latency en een doorvoersnelheid tot 184MB/s. Ook draaien deze snelheid op 5400 tpm en maken ze gebruik van een 6Gbit/s-sata-interface. De schijven krijgen garantie voor drie jaar en 600.000 laadcycli. Hoeveel platters er in de nieuwe schijven zitten, is niet bekend, maar Blocks and Files gokt op twee voor de 4TB-schijf en drie voor de 6TB-variant.

Betere TCO

“Met de recentste toevoegingen aan onze S300-line-up, kunnen we de benodigdheden van de bewakingsopslagmarkt volledig ondersteunen. De nieuwe 4TB- en 6TB-modellen verbeteren de total cost of ownership (TCO) voor kleine en middelgrote bedrijven, terwijl de prestaties, kwaliteit en betrouwbaar behouden blijven”, vertelt Larry Martinex-Palomo, General Manager van de Storage Products division bij de Europese tak van Toshiba.

De twee nieuwe schijven zijn per direct verkrijgbaar. Toshiba noemt geen prijzen, maar Hardwareluxx suggereert prijzen van zo’n 110 euro voor de 4TB-variant en 160 euro voor de versie met 6TB.

