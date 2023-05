Shawn Rosemarin van Pure Storage denkt dat harde schijven nog maar een paar jaar op de markt zullen blijven. De VP R&D van het storagebedrijf voorspelt tegenover Blocks & Files dat de stijgende elektriciteitskosten het einde zullen betekenen van HDD’s op de enterprise-markt.

Rosemarin is duidelijk over de stand van zaken omtrent harde schijven. “HDD-technologie is 67 jaar oud. We moeten deze technologie prijzen, dat van 5 megabytes in kamerformaat is gegaan naar wat we nu zien. Zelfs de meest recente HAMR-technologie, waar een laser op de HDD-head de ronde platen verwarmt, is best geweldig. Maar dan nog zitten we aan het eind van dat tijdperk.”

Uiteindelijk gaan de kosten per terabyte nog verder omlaag voor SSD’s, stelt Rosemarin. Dit is momenteel nog een van de weinige voordelen van HDD’s, hoewel we de afgelopen jaren ook op de consumentenmarkt hebben gezien dat het prijsverschil tussen de twee technologieën alleen maar afneemt.

Elektra

De kosten voor elektra zijn vrijwel overal aan het stijgen. “Hier is het probleem: wanneer [elektriciteitskosten] stijgen, gaan ze zelden weer omlaag,” weet Rosemarin. Hij verwijst daarnaast naar de mogelijke beperkingen die gelegd worden op datacenters, waardoor hyperscalers bijvoorbeeld geen plekje konden vinden in Ierland. Refererend aan het Verenigd Koninkrijk zag de Pure Storage-topman de energieprijzen vijfvoudig omhooggaan.

Ook in Nederland hebben verhoogde energiekosten geleid tot problemen voor datacenters. Om die reden wilden verschillende bedrijven in deze sector vorig jaar deze kosten doorberekenen aan hun klanten.

AI/ML eist snellere dataverwerking

Rosemarin kaart eveneens de beperkte snelheid van harde schijven aan. Op dit gebied is er geen enkele troef die HDD’s ten opzichte van SSD’s hebben. De ontwikkeling van AI zal volgens hem de volledige overgang naar SSD’s in datacenters alleen maar versterken.

Er zijn wat dat betreft voorbeelden genoeg. Een applicatie als ChatGPT kost niet alleen veel berekeningen, maar de verwerking van data kan ook niet vertraagd lopen. Het trainen van generatieve AI-modellen kan zelfs met de snelste technologie dagen kosten, waardoor de schaal van datacenters gepaard zal moeten worden met snelheid.

Blocks & Files merkt terecht op dat Pure Storage all-flash arrays biedt. Daar zitten vanzelfsprekend geen HDD’s in. Dus het is voor een deel ook preken voor eigen parochie wat Pure hier doet. Toch lijkt het erop dat harde schijven op den duur weinig voordelen hebben, waarbij energiekosten en AI de nekslag gaan geven op de enterprise-markt.