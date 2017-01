EVLeaks publiceert foto van Samsung Galaxy S8 zonder fysieke knop

Mobile

EVLeaks heeft een foto gepubliceerd waarop de voor- en de achterkant van de Samsung Galaxy S8 zou zijn te zien. EVLeaks staat erom bekend in een vroegtijdig stadium al productinformatie te hebben die niemand heeft, de kans is daarmee groot dat de foto echt is en dit het nieuwe vlaggenschip van Samsung gaat zijn.

Wat opvalt op de gepubliceerde foto is dat Samsung de fysieke home-knop heeft geschrapt, verder zien we dat Samsung in tegenstelling tot enkele andere merken wel vasthoudt aan de koptelefoon-aansluiting en dat de vingerafdrukscanner naar de achterkant van het toestel is verplaatst. Samsung is dus nog niet zover dat de vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt kan worden. Wel heeft het bedrijf vrijwel zeker een irisscanner toegevoegd aan de voorkant van het toestel zodat je toestel ook is te ontgrendelen met je ogen.

Samsung zou opnieuw met twee modellen op de markt komen, waarvan beide deze keer zijn voorzien van een afgeronde zijkant en waarbij de bezel aan de boven en onderkant ook zo klein mogelijk is gemaakt. De schermen zouden een afwijkende schermverhouding krijgen van 18.5:9, maar zouden wel gewoon een QHD-resolutie hebben. Het formaat van de toestellen zou flink omhoog gaan, Samsung zou gekozen hebben voor een 5,8 inch scherm en een 6,2 inch scherm. We gaan er vanuit dat Samsung de toestellen niet veel groter wil maken dus dat die extra schermruimte voornamelijk wordt gewonnen uit de dunnere bezels en afwijkende schermverhouding.

Andere zaken die Samsung zal toevoegen zijn een USB Type-C aansluiting en een persoonlijke spraakassistent, hiervoor zal Samsung Viv gebruiken dat het recent heeft overgenomen, wel zou de naam worden aangepast in Bixby.

Tot slot zou Samsung het toestel willen aankondigen op 29 maart in New York, om het toestel vervolgens op 21 april in de winkels te leggen. De prijzen van de toestellen zouden mogelijk 100 euro omhoog gaan. Wat betekent dat het kleine 5,8 inch-model 799 euro gaat kosten en het 6,2 inch-model 899 euro.