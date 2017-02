MMD presenteert volgende week nieuwe Philips-monitoren

Hardware

MMD heeft vandaag aan Techzine laten weten dat het met een aantal nieuwe Philips-monitoren komt die volgende week tijdens de ISE-beurs in de Amsterdam zullen worden tentoongesteld. De nieuwe monitoren blinken uit op verschillende punten, zo is er een scherm met een extreem dunne bezel, maar ook een model met 40 inch curved 4K-paneel.

Tijdens de ISE zal MMD een aantal nieuwe Philips-monitoren presenteren. Zo komt er in de Moda-lijn een nieuwe 24 inch monitor beschikbaar, 245C7QJSB, wat de dunste Philips-monitor ooit is, daarnaast is de bezel volledig geschrapt aan drie kanten waardoor het scherm ook voornamelijk scherm is en dat geeft weer een unieke ervaring. Philips heeft de nodige technologieën in het scherm gestopt, Ultra Wide Color, SmartContract en SmartImage om de kleuren nog beter te maken.

Een andere nieuwe monitor van Philips is de 328P6VJEB, dit is een 31,5 inch scherm met een UltraClear 4K-resolutie. Dit scherm beschikt verder over een zeer breed kleurengamma en een hoog contrast. Verder biedt het scherm ondersteuning voor MultiView, waardoor je meerdere inputsignalen tegelijk kan weergeven, verder biedt SmartConnect de mogelijkheid om eenvoudig 4K-video en eventueel audiofragmenten te streamen. In totaal kunnen er maximaal vier bronnen tegelijk worden aangesloten.

De grootste 4K curved monitor is voorlopig ook van MMD, dit is de Philips BDM4037UW Brilliance Curved. Dit scherm beschikt over een schermpaneel van 40 inch en buigt netjes om het gezichtsveld van de gebruiker heen. Hierdoor wordt je als het ware echt in het scherm gezogen en wordt je minder afgeleid door externe factoren. Op de redactie zijn we over het algemeen wel fan van dit soort schermen, al zien we dan ook liever een ultrawide model met een 21:9 verhouding in plaats van 16:9. Toch zal dit scherm naar verwachting niet minder imposant zijn.

Verder heeft Philips ook rekening gehouden met de mensen die zih regelmatig zorgen maken over hun privacy, een webcam is geen overbodige luxe meer tegenwoordig, maar veel mensen plakken deze tegenwoordig af, met de Philips 272B7QTKEB hoeft dit niet meer. Dit QHD-scherm beschikt over een webcam die in- en uitgeklapt kan worden, waardoor een hacker er niets aan heeft om je camera te hacken.

Tot slot gaat MMD met de nieuwe 258B6QUEB-monitor ook met de trend mee en introduceert het een scherm met een USB Type C-aansluiting, waardoor je niet alleen het beeld op de monitor kan tonen via één kabel, maar er ook een dataconnectie is, zodat audio, en de USB-hub in de monitor ook meteen gebruikt kunnen worden. Tot slot kan een laptop eventueel worden opgeladen via de USB Type C-kabel.

Alles bij elkaar komt Philips met flink wat nieuwe monitoren, op de ISE zullen we zeker even een kijkje nemen bij MMD om te zien welke Philips monitoren ons nu echt aanspreken en welke we eventueel aan een review moeten onderwerpen.