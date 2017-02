Netgear introduceert draadloze 4G-router met snelheid van 1Gbit/s

Netgear heeft een nieuwe draadloze 4G-router gepresenteerd met de naam Nighthawk M1. De router maakt verbinding met een mobiel 4G-netwerk in plaats van een vaste verbinding, daarnaast beschikt de router ook nog over een accu, waardoor deze echt volledig draadloos kan werken.

Netgear heeft zijn nieuwe 4G-router op dit moment alleen in Australië beschikbaar gemaakt, maar het zal waarschijnlijk een kwestie van tijd zijn voordat de 4g-router ook in Nederland en België verkrijgbaar zal zijn. Het algemene aanbod in 4G-routers is nog niet enorm, maar in de toekomst zal dit aanbod alleen maar groter worden, zeker als we over een paar jaar de eerste 5G-netwerken gaan zien.

Met de nieuwe Nighhawk M1 kan je een hele snelle mobiele verbinding opzetten, de maximale snelheid bedraagt namelijk 1Gbit/s. De router heeft aan de binnenkant een 4G-modem van Qualcomm, de X16 om precies te zijn en hierdoor is deze geschikt voor cat16. De router kan overweg met 4G-frequenties op de 700, 900, 1800, 2100 en 2600 MHz-band. Alleen de 800MHz-band ontbreekt op dit moment, waarschijnlijk is deze softwarematig uitgeschakeld voor Australië want het X16-modem ondersteund deze band wel.

De router kan daarnaast een WiFi-signaal uitzenden op de 2,4GHz- en de 5GHz-band, waarmee de gebruiker verbinding kan maken. De accu van 5040mAh moet voldoende energie leveren om het modem 24 uur te laten werken op een volle lading. Er is ook een klein LCD-scherm te vinden op het accesspoint, hierop is de status en het dataverbruik af te lezen. Het modem beschikt tot slot ook over fysieke aansluitingen zoals LAN, USB Type A en C, ook is er een microSD-slot. De router is te beheren via een webbased control panel en een smartphone-app.

Netgear heeft nog niet bekendgemaakt of de router ook in Nederland of België beschikbaar komt, Australië mag het product als eerste uitproberen.