T-Mobile en KPN gaan geen 4G-frequenties delen voor 5G-signaal

Providers T-Mobile en KPN zullen niet net als Vodafone een deel van de reeds beschikbare 4G-frequentie gebruiken om een 5G-frequentie aan te bieden, zo laten de bedrijven weten aan Tweakers. Provider Vodafone doet dat sinds kort wel.

De 5G-frequenties in Nederland zullen dit najaar onder de hamer gaan, nadat geïnteresseerde partijen zich tussen 6 maart en 6 april konden aanmelden voor die veiling. De eerste reeks geveilde frequenties beslaan de banden 700, 1400 en 2100Mhz, met de 3,5Mhz-frquentie in 2022. Toch besloot Vodafone om eind april al 5G aan te bieden over een deel van het 4G-signaal. De directe concurrenten van de provider, T-Mobile en KPN, menen te zullen wachten op de specifieke frequenties alvorens dat signaal te gebruiken.

Woordvoerder Stijn Wesselink van KPN laat aan Tweakers weten bewust die weg te bewandelen en meent dat het uitrollen van 5G eerder een evolutie is dan een herhaling van de revolutie die 4G was. Een soortgelijke keuze werd ook gemaakt door T-Mobile, dat geen frequentieruimte van 4G wil gebruiken om eerder een 5G-signaal te kunnen aanbieden.

Vodafone liet begin dit jaar weten een succesvolle proef te hebben uitgevoerd waardoor een 5G-signaal wél eerder kon worden uitgerold. Door gebruik te maken van Dynamic Spectrum Sharing (DSS) en in samenwerking met Ericsson, Huawei en Qualcomm, werden de 700Mhz en 800Mhz-bandbreedten samen gebruikt om apparaten die 5G-ondersteuning hebben dat signaal te laten ontvangen.

In Nederland betreft het een andere frequentie die wordt gebruikt om een 5G-signaal uit te zenden, maar gebeurt dit ook naast het huidige 4G-signaal. Zodra het dekkingsgebied van eerstgenoemde wordt verlaten, wordt automatisch overgeschakeld naar 4G. Vooralsnog verwacht Vodafone een verbetering van internetsnelheid van zo’n tien procent middels de 5G-frequentie, op den duur moet dat dichter in de buurt komen van de volledige potentie; 1Gbps.