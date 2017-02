Fortinet introduceert snelste next generation firewall ter wereld

Networking

Fortinet is gespecialiseerd in krachtige oplossingen voor cyberbeveiliging en heeft nu twee nieuwe firewalls gepresenteerd met uitzonderlijke prestaties. De FortiGate 3980E is de eerste beveiligingsappliance ter wereld die een terabit per seconde (Tbps) kan bieden aan firewallprestaties. Daarnaast introduceert Fortinet de FortiGate 7060E, dit is een next generation firewall (NGFW) die doorvoersnelheden haalt van maximaal 100 Gigabit per seconde (Gbps).

De nieuwe firewalls van Fortinet zijn echt gericht op het enterprisesegment en zijn alleen geschikt voor grote bedrijven, datacenters en internetproviders gelet op de prestaties die deze machines kunnen neerzetten. Wel laat het zien dat er nog steeds veel innovatie plaatsvindt in netwerkbeveiliging en uiteindelijk zal dit soort technologie de komende jaren ook voor MKB’ers beschikbaar gaan komen.

De nieuwe zakelijke firewalls van Fortinet maken gebruik van zogenaamde Security Processing Units (SPU’s), waardoor de hoge prestaties kunnen leveren, maar ook schaalbaar zijn. Waar bedrijven in het verleden moesten vrezen voor hun netwerkprestaties door de aanwezigheid van firewalls begint dat probleem steeds kleiner te worden.

De FortiGate 3980E is de nieuwste firewall uit de 3000-serie en biedt zoals eerder vermeld uitzonderlijke prestaties. De zakelijke firewall haalt een maximale snelheid van 1,12Tbps, via VPN bedraagt de maximale snelheid 470Gbps. Deze prestaties zijn gemeten met de BreakingPoint-module van Ixia en de laatste CloudStorm 100GE-belastingsmodule, wat min of meer de standaard is in deze markt. Met dit soort prestaties kunnen datacenters eenvoudig worden beschermd, of het nou gaat om verbindingen tussen datacenters of als interne firewall voor netwerksegmentatie. Ook kan deze firewall diepgaande inspectie toepassen. De Fortigate 3980E beschikt over 32 discrete SPU’s en is voorzien van twee GE RJ45-poorten, zestien 110 GE SFP/SFP+ poorten en tien Gigabit QSFP28-poorten.

De Fortigate 7060E is een Firewall van een hele andere orde, deze gaat nog een paar stappen verder en is echt bedoeld voor de hele grote klanten. Deze Firewall wordt geleverd met vier Security Processing-blades, waarbij de NGFW- en SSL-prestaties zeer krachtig zijn. Ook zijn er tot twee I/O-modules voor maximale interfacedichtheid en netwerkbandbreedte. Ook deze firewall is getest met Ixia’s BreakingPoint-module en CloudStorm 100GE-applicatie en beveiligingstest. Hoewel deze firewall vele malen krachtiger is, moet die door de NGFW-toepassingen wel wat inleveren qua snelheid, de FortiGate 7060E biedt snelheden van 160 Gbps voor inspectie van applicatieverkeer en 120Gbps voor indringerpreventie.

De FortiGate 7060E is een echte enterprise firewall en biedt veel flexibiliteit, zo zijn er maximaal acht 100 GE-poorten, zestien 40 GE-poorten en vierenzestig 10 GE-poorten.

Beide firewalls zijn aan het einde van het eerste kwartaal verkrijgbaar, afhankelijk van de configuratie en het aantal blades kan de prijs verschillen.