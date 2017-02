Ruckus Cloudpath ES 5.1 beveiligt ook IoT-apparaten

Security

Ruckus Wireless, onderdeel van Brocade, heeft de nieuwste versie van Cloudpath ES aangekondigd. In de basis is deze beveiligings- en beleidsmanagementsoftware een enrollment systemen (vandaar ook de ES in de naam), waarmee je alleen apparatuur in het netwerk (draadloos en bekabeld) toegang kan geven tot het netwerk. Dit werkt zonder wachtwoorden, maar met certificaten en een Public Key Infrastructure (PKI). Met versie 5.1 kan ook IoT-apparatuur op deze manier worden voorzien van certificaten.

IoT is iets waar inmiddels al vele jaren over wordt gerept door veel bedrijven, maar langzaam maar zeker begint het nu ook echt aan momentum te winnen. Volgens onderzoeksbureau Gartner zijn er in 2020 wereldwijd ruim 20 miljard IoT-endpoints geïnstalleerd. Het beveiligen van deze endpoints is dan ook een cruciaal onderdeel en iets waar de meeste bedrijven nog helemaal niet zo zeker van zijn, volgens een onderzoek van AT&T.

Naar eigen zeggen heeft Ruckus Wireless met Cloudpath ES 5.1 een methode die het mogelijk maakt voor de IT-afdeling van een bedrijf om IoT-apparatuur automatisch te identificeren. Dit doet het door het profiel te vergelijken met dat van apparaten die al in de database staan. Deze apparatuur kan dan automatisch beveiligd worden met behulp van certificaten.

Je hoeft als onderneming overigens geen afscheid te nemen van je Radius-server of Certificate Authority (CA), die je hebt draaien om niet-IoT-apparatuur te beveiligen. Een en ander kan volgens Ruckus Wireless prima met elkaar samenwerken.

Verder valt op dat je met Cloudpath ES 5.1 niet beperkt bent tot de automatische herkenning van IoT-apparatuur door de software: EST en SCEP worden namelijk ook ondersteund. Cloudpath ondersteunt ten slotte multi-tennant mogelijkheden, waar Managed Service Providers gebruik van kunnen maken om nieuwe klanten of gebruikers toe te voegen.

Al deze zaken moeten er volgens Ruckus Wireless voor zorgen dat IoT-apparatuur geen gevaar wordt voor het netwerk waar ze in zijn opgenomen en de gebruikers van dat netwerk.

Ruckus Wireless Cloudpath ES 5.1 komt in het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar. Via deze link kun je nog wat meer informatie krijgen over Cloudpath ES.