ARM zet met overnames serieuze stappen op het vlak van NarrowBand-IoT

ARM kennen we inmiddels allemaal wel van de chips die in onder andere smartphones gebruikt worden. Zo goed als iedere System-on-a-Chip in smartphones is gebaseerd op de architectuur van dit Britse bedrijf. Met de recente aankondiging van de overname van het Zweedse Mistbase en het Britse NextG-Com zet het echter ook serieuze stappen in de ontwikkeling van NarrowBand-IoT (NB-IoT)-apparatuur. Deze afgelopen zomer goedgekeurde nieuwe standaard zal naar men verwacht een grote impact hebben op het IoT-landschap. Voor mobiele netwerkoperators wordt het toevoegen van IoT-functionaliteit dankzij dit protocol namelijk niet meer dan een update van de bestaande LTE-systemen die ze al hebben uitgerold.

ARM heeft op veel vlakken al behoorlijk wat expertise in huis, onder andere als het gaat om het security-aspect van chips. Met de overname van de twee bedrijven, die zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van NB-IoT-technologie, is het nu mogelijk om ARM-gebaseerde NB-IoT chips te gaan fabriceren, inclusief modem. Hiermee kan ARM dit soort chips dus volledig in-house gaan ontwikkelen, van de antennes tot aan de Layer 3-software.

Deze door ARM Cordio-N genoemde oplossing kan dus zowel ingezet worden voor het onderhouden van een LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) dankzij de onder andere door de aangekochte bedrijven geleverde NB-IoT-technologie. Tegelijkertijd kan ARM er de WPAN (Wireless Personal Area Network) radio’s waar het zelf al enige tijd aan werkt aan toevoegen. Deze radio’s zijn gebaseerd op Bluetooth 5 en de 802.15.4-standaard, waar onder andere ook Zigbee op is gebaseerd.

Volgens ARM is het op deze manier mogelijk om een totaaloplossing te bieden die niet alleen weinig energie gebruikt maar ook op het vlak van security hoge ogen gooit en gebruik kan maken van de door ARM ontwikkelde mbed Cloud-technologie. Behalve dit zou het de drempel voor bedrijven om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van bijvoorbeeld IoT-sensors een stuk minder hoog moeten maken. Men kan nu immers bij een leverancier terecht voor een totaaloplossing, aldus ARM.

