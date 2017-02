In het Washington State Convention Center in Seattle wordt van 10 tot 12 mei Microsoft Build 2017 gehouden. Build is Microsoft’s grootste tech event voor ontwikkelaars en is gericht op de laatste technologieën en de nieuwe plannen en producten van Microsoft.

Build 2017 minder snel uitverkocht dan in voorgaande jaren.

De conferentie is altijd populair onder ontwikkelaars. Dit jaar waren de tickets voor het driedaagse evenement echter niet zo snel uitverkocht als voorheen. Ter vergelijking: in 2015 was het evenement binnen slechts 45 minuten uitverkocht. Het absolute record werd verbroken in 2016. Toen was het evenement uitverkocht binnen 5 minuten volgens Steven Guggenheimer, de vice president van Microsoft’s Developer eXperience and Evangelism (DX) Group. Maar dit jaar duurde het 8 uur voordat het evenement uitverkocht was.

Technisch probleem op de website.

Op Guggenheimers Twitter account was het dit jaar stil en werd er niet gesproken over Build 2017. Vele anderen gaven hun mening over het onderwerp, onder andere over de “too many requests” foutmelding die velen te zien kregen toen ze tickets probeerde te kopen op de Build website. Dit technische probleem lijkt verantwoordelijk te zijn voor de trage verkoop van de tickets. Een andere reden kan zijn dat het evenement dit jaar niet wordt gehouden in San Fransisco maar in Seattle, verder weg van Silicon Valley, maar dichtbij het hoofdkantoor van Microsoft.

Lancering van nieuwe producten.

Build is een echt developer evenement waar Microsoft ook nieuwe producten lanceert. Dit jaar zal Microsoft naar alle waarschijnlijk spreken over Windows 10, Hololens, Visual Studio, .NET, Azure en Xbox. We gaan er van uit dat er ook een focus zal zijn op AI, mixed reality en over alles wat te maken heeft met de Cloud.