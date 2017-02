Samsung breidt VR-ecosysteem uit met Gear VR met controller

Consumer

Samsung presenteert in samenwerking met Oculus een vernieuwde versie van zijn Gear VR-headset. Voor het eerst wordt er een controller meegeleverd, waardoor het apparaat makkelijker te besturen zal zijn. De gedachte is dat controller, weinig meer dan een mini-afstandsbediening, het mogelijk maakt om met minimale arm- en hoofdbeweging meer controle te krijgen.

“We richten ons al jaren op het zetten van de standaard voor VR-ervaringen. Met de nieuwe Gear VR vergroten we de bereikbaarheid van VR voor iedereen en verbeteren we de kwaliteit,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “De Gear VR met controller helpt je VR-games en -video’s meer dan ooit optimaal te beleven.”

Zoals te zien op onderstaand beeld, is de Gear VR controller gebogen ontworpen, waarmee deze beter in de hand moet liggen. Een touchpad bovenop maakt sneller selecteren en interactie met VR-apps mogelijk. Ook kan hiermee in een virtual reality-omgeving eenvoudig bewogen worden. Samsung zelf noemt mogelijkheden als “wijzen, slepen, kantelen, vuren en andere acties”.

De controller is verder ontworpen voor langdurig gebruik, en beschikt daarom over home-, volume en terugknoppen. Die maken het eenvoudig om tijdens een VR-ervaring e gebruiken, zonder dan aparte arm- of hoofdbewegingen te hoeven maken.

Gear VR is uitgerust van 42mm lenzen, die een gezichtsveld van 101 graden mogelijk maken. Samsung heeft de lenzen voorzien van vervormingscorrectie, in een poging daarmee misselijkheid te voorkomen. Deze nieuwe editie van de VR-headset ondersteunt verder micro-USB en USB Type-C. Mocht je de headset niet in gebruik hebben, is deze voorzien van een speciale opbergruimte om de controller in te klikken.

Binnenkort moet volgens Samsung – op nog onbekende datum – ook een softwareontwikkelaarskit vrijgegeven worden op de Oculus Developer site. Zo moeten programmeurs en ontwikkelaars optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de controller hen biedt bij het maken van apps.

De nieuwste editie van de Samsung Gear VR is geschikt voor gebruik met de Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy S7 en Galaxy S7 edge. De Gear VR met controller is verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal van 2017 voor een verkoopadviesprijs van € 129,99. De verkoopadviesprijs van de losse controller bedraagt € 39,99. Van de vorige versie werd er overigens 4,5 miljoen verkocht.