Nu Apple de aandacht voor virtual reality weer heeft aangescherpt, krijgt het mogelijk vijf concurrenten. Qualcomm heeft de Snapdragon XR2+ Gen 2 aangekondigd, dat een kleine verbetering op eerdere chipsets belooft. Echter is het de software waar de hernieuwde VR-strijd aanwakkert, met hulp van Google.

De Snapdragon XR2+ Gen 2 trekt de maximale resolutie per oog naar 4,3K, aanzienlijk imposanter dan de 3K per oog die de XR2 Gen 2 in de Meta Quest 3 mogelijk maakt. Ook is het aantal ondersteunde camera’s opgehoogd van 10 naar 12. De klokfrequentie van de CPU stijgt met 20 procent, terwijl de GPU 15 procent sneller draait.

Qualcomm stelt dat er “meer dan vijf” OEM’s aan hardware bezig zijn, hoewel er vooralsnog maar vier bekendgemaakt zijn. Het betreft Samsung, HTC Vive, Immersed en Play for Dream. Eerstgenoemde bleek al eerder de eigen VR-plannen op de schop te hebben genomen nadat Apple de Vision Pro had aangekondigd.

Qualcomm komt zelf met een ‘reference design’, zoals op bovenstaande afbeelding te zien is. Echter kunnen fabrikanten daarvan afwijken, zoals Windows Mixed Reality-OEM’s dat bijvoorbeeld ook hebben gedaan.

Concurrentiestrijd zal vooral om software gaan

Qualcomm stelt dat de nieuwe chipset in samenwerking met Samsung en Google ontwikkeld is. Echter is niet bevestigd dat Google hardware zal produceren, maar lijkt het zich te richten op software. Daarmee lijkt er op VR-vlak een vergelijkbare concurrentiestrijd als iOS versus Android te beginnen. Daarbij zal het niet hardware, maar software zijn dat het verschil zal maken, zoals elders al is opgemerkt. De reden hiervoor is dat de vereisten van VR-technologie niet van pure rekenkracht afhankelijk zijn. Om een headset licht genoeg te maken en van voldoende accuduur te voorzien, is vooral efficiëntie en koeling van belang.

Daarnaast is een groot probleem voor VR-adoptie geweest dat het software-ecosysteem simpelweg een ramp is. Hoewel professionele toepassingen met bijvoorbeeld Microsofts HoloLens 2 meer dan eens succesvol zijn gebleken, kwam Windows Mixed Reality bij consumenten nooit van de grond. Ook heeft Meta een eigen platform, dat mede door het haperende Metaverse-project zich in een isolement bevindt. Enkel Valve kent via gameplatform Steam met de eigen Index-headset een volwassen ecosysteem, hoewel dat zich niet richt op professionele doeleinden.

Apple versus Android?

Het zal dus zaak zijn om gebruikers een geünificeerd VR-thuis te geven. Apple’s ‘walled garden’ is hier uitermate geschikt voor, met een bewezen geschiedenis van integraties tussen desktops, laptops, telefoons, tablets en andere apparatuur. Als Vision Pro-gebruiker kun je dus naar alle waarschijnlijkheid vertrouwen op een vloeiende samenwerking met bestaande apps, met enkel de vraag of de nieuwe VR-bril aantrekkelijk genoeg is. De duizelingwekkende prijs van 3500 dollar zal daarvoor ongetwijfeld een barrière vormen.

Samsung lijkt hetzelfde te proberen, door een “best-in-class XR-ervaring voor Galaxy-gebruikers” te bieden. Met smartwatches, smartphones, tablets en oortjes liet de S23-lijn al zien dat het binnen Android een eigen omgeving kan creëren.

Hoe dan ook staat alle partijen een onzekere VR-markt te wachten. Meta schroefde de productiecijfers van de nieuwste Quest 3 eind vorig jaar al terug toen de vraag lager uitviel dan verwacht. Belangrijk is dat VR-toepassingen meer als tool dan als speelgoed gebruikt dienen te worden, stelde Stanford-onderzoeker Jeremy Bailenson vorig jaar. Die omschakeling, naast het volwassen worden van de software-ecosystemen rondom VR, zal doorslaggevend zijn.