Apple: Meeste veiligheidslekken die CIA gebruikte zijn al gedicht

Security

Gisteren publiceerde WikiLeaks duizenden documenten afkomstig van de CIA. Die documenten lieten zien dat de Amerikaanse geheime dienst gebruik maakte van een aantal kwetsbaarheden in populaire apparaten zoals de iPhone, Android-toestellen en Samsung smart-tv’s. Apple stelt nu dat de meeste kwetsbaarheden waar de CIA gebruik van maakte niet langer bestaan.

De documenten die gisteren gepubliceerd zijn, laten zien dat de CIA gebruikmaakte van 14 zero-days in iOS. Een eerste analyse van Apple wijst uit dat de meeste kwetsbaarheden al opgelost zijn. Hoeveel is echter niet bekend, dat laat Apple in zijn statement tegenover TechCrunch niet weten. Hieronder het volledige statement van Apple naar aanleiding van de gelekte documenten:

“Apple is eraan toegewijd de privacy en veiligheid van onze klanten te waarborgen. De technologie die in de iPhones gebruikt wordt, behoort tot de meest veilige die er is voor consumenten en we werken er non-stop aan om dat zo te houden. Onze producten en software zijn ontworpen om veiligheidsupdates zo snel mogelijk naar onze klanten uit te rollen en bijna 80 procent van de gebruikers heeft de nieuwste versie van ons besturingssysteem geïnstalleerd. Uit onze eerste analyse blijkt dat veel van de lekken al opgelost zijn in het nieuwste iOS en we werken er hard aan om ook andere kwetsbaarheden op te lossen. We dringen er altijd bij klanten op aan dat ze de nieuwste versie van iOS downloaden en zo zorgen dat ze in bezit zijn van de meest recente veiligheidsupdate.”

De documenten die gisteren gelekt werden, wezen uit dat de CIA veel interesse heeft in kwetsbaarheden binnen iOS. Vermoedelijk komt dat vooral omdat Apple’s smartphones populairder zijn bij diplomaten, politici en ondernemers dan toestellen met Android erop.