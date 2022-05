Samsung overtreft Apple op de Nederlandse smartphonemarkt. In het afgelopen kwartaal gebruikten ongeveer 5,6 miljoen Nederlandse een Samsung smartphone. Het aantal iPhone-gebruikers piekte op 4,7 miljoen.

Telecompaper onderzocht het smartphonegebruik in Nederland. 43 procent van alle smartphonebezitters tussen de 16 en 80 jaar gebruikte in het afgelopen kwartaal een smartphone van Samsung. 4,7 miljoen Nederlanders hadden een iPhone, goed voor een aandeel van 36 procent.

De situatie van Samsung is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Ook in het eerste kwartaal van 2018 had de organisatie een marktaandeel van 43 procent. Apple zit daarentegen in de lift. Het aandeel is sinds 2018 met zes procent gegroeid.

Securityprobleem

Opvallend genoeg gebruiken meer dan 600.000 Nederlanders een jarenoud Samsung-model. 12 procent van de Samsung-gebruikers werkt met een toestel in de Galaxy S7-, S8- en S9-serie, uitgebracht tussen 2016 en 2018. Het probleem is dat deze smartphones niet meer door Samsung worden ondersteund.

Gebruikers ontvangen geen automatische patches voor elk securityprobleem, wat het belang van een eigen updatebeleid onderstreept. Gebruiken jouw collega’s of medewerkers een verouderd device, dan is het raadzaam om op mogelijke kwetsbaarheden te controleren. Device management software kan in grote organisaties helpen met het overzien en updaten van smartphones.

Samsung biedt een maximale updategarantie van vier jaar. Tot voorkort duurde de garantie drie jaar, waardoor modellen uit 2018 op dit moment niet meer worden ondersteund. iPhones zijn doorgaans veiliger. Apple neemt het ruimer, en biedt support voor alle modellen die zijn uitgebracht sinds 2015. Dit betekent dat 94 procent van alle Nederlandse iPhone-gebruikers door Apple wordt ondersteund. Zij ontvangen securitypatches, software-updates en service.

Fragmentatie

Het verschil tussen de updategaranties ligt aan iOS en Android. Android is grotendeels open source. Google ontwikkelt de basis en brengt eens in de zoveel jaar een nieuwe versie uit. Fabrikanten als Samsung kunnen de basis aanpassen naar wens. Dat gebeurt regelmatig, zoals voor de release van de Samsung Galaxy Note 7. Samsung wilde het toestel met een oogscanner meeleveren. Android ondersteunde de functie toentertijd niet, dus ontwikkelde Samsung een custom Android-versie. Het vervelende is dat, wanneer Google na een paar jaar een oud securityprobleem oplost met een nieuwere Android-versie, de update lastig door te voeren voor apparaten met een aangepaste versie. Samsung zou de custom Android-versie moeten moderniseren. Dat vindt de organisatie niet gangbaar, dus worden updategaranties relatief vroeg gestopt.

