Lancom Systems komt met nieuwe lijn switches, de eerste is de GS-1326

Hardware

Het Duitse Lancom Systems heeft aangekondigd dat het nieuwe switches uit gaat brengen. De eerste in de nieuwe reeks is de GS-1326 switch. Deze Layer 2-switch is volgens Lancom geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven waar geen centraal beheer van switches nodig is. De switch kan worden bediend via een web-interface en heeft 26 netwerkaansluitingen.

De Lancom GS-1326 is zoals gezegd voorzien van 26 poorten. 24 daarvan zijn ‘gewone’ gigabit-ethernetexemplaren, de overige twee kun je gebruiken voor zowel koper als glas, uiteraard niet tegelijkertijd. Verder biedt de switch tal van beveiligings- en beheerfuncties. Enkele voorbeelden hiervan zijn verbindingsaggregatie voor het combineren van netwerkverbindingen, Quality of Service voor het prioriteren van dataverkeer en VLAN-tagging conform de open standaard IEEE802.1q.

Doordat de LANCOM GS-1326 beschikt over dual stack, kan de switch zowel in IPv4-, IPv6- als gemengde netwerken worden ingezet en biedt hierdoor volgens de fabrikant een toekomstbestendige oplossing.

Door het ventilatorloze ontwerp is de switch geschikt voor gebruik binnen kantoren en andere bedrijfslocaties.

De switch is te configureren met een internet browser via HTTP of HTTPS. Voor de monitoring kun je gebruik maken van een web interface met systeem dashboard, waarbij er onder andere een configuratiemenu en controlefuncties beschikbaar zijn.

Het is de bedoeling dat de LANCOM GS-1326 vanaf eind maart verkrijgbaar is, samen met de optionele SFP-SX-module LANCOM SFP-SX-LC1 en de LX-versie LANCOM SFP-LX-LC1.