HPE Aruba komt met AIOps-updates en nieuwe edge switches

Het HPE Aruba-portfolio krijgt een aantal updates op het gebied van AIOps en richt zich ook steeds meer op diverse edge-oplossingen en -toepassingen, zoals switches. Dit blijkt uit de recente introducties tijdens het virtuele HPE Discover 2021-evenement.

Met de introductie van de nieuwe mogelijkheden wil HPE Aruba bedrijven meer helpen hun (draadloze) bedrijfsnetwerken verder uit te breiden, beter te beheren en ook makkelijker met de diverse public cloudomgevingen te verbinden. Vanzelfsprekend speelt automatisering hier een grote rol in.

De nieuwe introducties tijdens HPE Discover 2021 spelen hier vanzelfsprekend op in. Zo krijgt het cloudgebaseerde beheerplatform Aruba Central nu meer functionaliteit op het gebied van AIOps. Hiermee kunnen bedrijven geheel automatisch technische problemen in hun bedrijfsnetwerken oplossen.

AIOps-functionaliteit

De functionaliteit is gebaseerd op het bestaande Aruba Edge Services Platfom (ESP). Dit platform gebruikt machine learning om problemen in de netwerken te vinden. Het ESP analyseert hiervoor data van meer van 1,5 miljoen data points per dag van ruim 1 miljoen wereldwijd actieve Aruba-netwerkdevices. De verzamelde data worden met behulp van machine learning geanalyseerd, zoals hoe de netwerkdevices functioneren. Worden er afwijkingen ontdekt, dan gaat het ESP ervan uit dat er een technisch probleem is.

Aruba Central krijgt nu in de update suggesties van dit intelligente platform om te bepalen hoe een bepaald probleem moet worden opgelost. Bijvoorbeeld interne netwerkproblemen als een toenemende vraag naar bandbreedte of disrupties door externe bronnen worden veroorzaakt.

Overige verbeteringen HPE Aruba Central

Naast meer AIOps-functionaliteit, krijgt Aruba Central ook meer mogelijkheden voor het in de gaten houden van de ‘gezondheid’ van de netwerkdevices. Het beheerplatform wordt uitgebreid met de tool IoT Operations, die beheerders in staat stelt de diverse sensors binnen een IoT-netwerk aan de edge van de eigen netwerkomgeving in de gaten te houden. Deze tool kan van extra functionaliteit worden voorzien door ‘add-ons’ van HPE Aruba-partners. Hiervoor wordt ook een speciale ingebouwde ‘app store’ gelanceerd.

Verder is Aruba Central nog uitgebreid met nieuwe beveiligingsfunctionaliteit voor toegang tot bedrijfsnetwerken. Voordat devices op deze netwerken kunnen inloggen, moeten zij nu aan meerdere vereisten voldoen, zo geeft HPE aan.

Nieuwe switches voor edge-omgevingen

Dat ook edge-omgevingen voor HPE Aruba steeds interessanter worden blijkt uit de introductie van nieuwe hardware in de vorm van edge-switches. De nu geïntroduceerde Aruba CX 4100i-series zijn zogenoemde ‘ruggedized’ switches voor het weerstaan van extreme temperaturen en moeilijke omgevingen. Denk hierbij aan industriële omgevingen en remote locaties.

Een andere nieuwe switch voor edge-omgevingen is de nu geïntroduceerde Aruba CX 6000. Deze instap-switch is vooral geschikt voor ‘makkelijkere’ edge-omgevingen als kantoorvestigingen.

Tip: Aruba voegt nieuwe securityfeatures toe aan edgeplatform