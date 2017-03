Facebook onthult Big Basin, een nieuwe server voor deep learning

Services

Tijdens het Open Compute Project in Santa Clara, Californië, heeft Facebook een nieuwe GPU server uit de doeken gedaan, genaamd Big Basin. Met deze nieuwe en verbeterde GPU server zet het een volgende stap in Mark Zuckerberg’s 10 jaren plan met als doel het inbedden van AI binnen heel Facebook. Big Basin maakt deep learning – een belangrijk onderdeel van AI – mogelijk. Zoals zijn voorganger Big Sur, zal het ontwerp open source ter beschikking staan via het Open Compute Project.

In vergelijking met Big Sur, kan de nieuwe server van Facebook 30 procent grotere machine learning modellen trainen. Dit is mogelijk dankzij twee upgrades: een uitbreiding van het geheugen van 12 GB naar 16 GB en de beschikbaarheid van een grotere rekenkundige output.

“Op dit moment gebruiken we AI om mensen en objecten te herkennen in foto’s”, vertelt Kevin Lee, de technisch programma manager van Facebook. “De kans is groot dat als je Facebook gebruikt, je AI modellen gebruikt die met Big Sur zijn getraind” . “Met Big Basin”, gaat hij verder, “is het doel om veel meer computer kracht toe te voegen om meer en complexere AI modellen te trainen”.

Investeringen in AI passen binnen het 10 jaren plan dat CEO Mark Zuckerberg liet zien vorig jaar. Samen met de verbeterde vorm van “tagging” op het platform, is Facebook begonnen met het gebruik van AI voor een grote diversiteit aan producten en functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om foto’s te beschrijven met stem aan blinde gebruikers en het identificeren van berichten die te maken kunnen hebben met zelfmoord of zelfverminking.

In tegenstelling tot Big Sure, heeft Big Basin een modulaire structuur. Hierdoor kan Facebook verschillende hardware en software onderdelen onafhankelijk schalen. Het ontwerp zorgt er ook voor dat de server beter onderhouden kan worden. Door de accelerator tray, het inner chassis en het outer chassis gescheiden te houden zijn reparaties makkelijker uit te voeren en zal er minder sprake zijn van down time. Bij het ontwerp van de server is ook rekening gehouden met betere thermische efficiëntie, de GPU’s zitten nu dichterbij het ventilatiesysteem dat koele lucht in het systeem blaast.