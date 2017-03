Intel neemt Mobileye over, een bedrijf gespecialiseerd in technologie voor zelfrijdende auto’s

Business

Eerder werd al bekendgemaakt dat Intel en het Israëlische Mobileye samen zouden gaan werken. Intel is echter nog een stapje verder gegaan en kondigt vandaag aan dat het de ontwikkelaar van technologie voor zelfrijdende auto’s gaat overnemen. Met de overname is een bedrag van om en nabij de 15 miljard dollar gemoeid. Dit maakt het ook meteen de grootste overname van een bedrijf dat zich bezighoudt met dit relatief jonge marktsegment, de zelfrijdende auto. Je zou het kunnen zien als een reactie op de overname van NXP door Qualcomm vorig jaar.

Zoals aangegeven, is Mobileye een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van technologie die wordt gebruikt in zelfrijdende auto’s. Het gaat hierbij om sensors, mapping-technologie en de technologie in de camera’s in auto’s die gebruikt worden voor autonoom functioneren. Volgens Intel CEO Brian Krzanich maakt de technologie van Mobileye het plaatje van de zelfrijdende auto voor Intel compleet. Zelf levert Intel volgens hem voor de technologie die ervoor zorgt dat de auto rijdt (Xeon, FPGA, 3D XPoint en 5G modems) terwijl de technologie van Mobileye de ogen levert.

Met de overname zet Intel dus een forse stap voorwaarts in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Saillant detail is overigens wel dat Tesla inmiddels niet meer met Mobileye werkt, omdat de technologie van het bedrijf er mede voor had gezorgd dat een auto van die fabrikant in een dodelijk ongeluk terechtkwam. Ook de langdurige samenwerking van Mobileye met STMicroelectronics, zal nu naar alle waarschijnlijkheid voorbij zijn.

Het overnamebedrag is hoog, veel hoger dan de 250 miljoen euro die het bedrijf aangaf te gaan investeren in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het geeft aan dat Intel er veel aan gelegen is een leidende fabrikant te worden in dit marktsegment. Of het genoeg is om concurrenten zoals Qualcomm en Nvidia bij te benen, zal de toekomst uit moeten wijzen.