Cisco lanceert 55 en 70 inch Spark Board

Hardware

Cisco heeft zijn nieuwe smartboard op de markt gebracht. De Spark doet ongeveer hetzelfde als soortgelijke apparaten van concurrenten en staat dus te boek als een “high-tech whiteboard”. Gebruikers kunnen er presentaties op geven, aantekeningen op maken en op andere manieren informatie delen.

De Spark is volgens Fudzilla een 55-inch apparaat dat aan de muur bevestigd kan worden. Het apparaat heeft een 4K-camera en is voorzien van een microfoon om videoconferenties mogelijk te maken. Een geinige eigenschap van die camera is dat deze in kan zoomen tijdens een videoconferentie op bepaalde gebruikers. Cisco gaat hiermee de concurrentie aan met de Microsoft Surface Hub (review) en Google’s Jamboard.

Uiteraard heeft Cisco ook wat functies toegevoegd aan het bord om zich van de concurrentie te kunnen onderscheiden. Gebruikers dienen eerst een Spark-app te installeren op hun mobiele telefoon en die vervolgens te koppelen aan het Spark board. Als de gebruiker in de buurt van het bord komt, wordt er automatisch verbinding gemaakt.

Die verbinding geldt niet alleen voor de lokale Spark board waar de gebruiker dagelijks mee te maken heeft. Cisco heeft het namelijk mogelijk gemaakt dat gebruikers elk bord wereldwijd kunnen gebruiken, als ze maar die applicatie hebben. De gedachte is dat er zo een wereldwijd netwerk van aan elkaar verbonden werkplekken opgebouwd wordt. Gegevens die met het Spark board gedeeld worden komen ook op de cloudservers van Cisco te staan. Zodoende zijn de (versleutelde) gegevens altijd beschikbaar.

De 55-inch variant van de Spark board kost 4.990 dollar. Maandelijks betalen klanten nog eens 199 dollar aan Cisco voor het gebruiken ervan. De 70-inch variant wordt later dit jaar uitgebracht en gaat 9.990 dollar kosten. Daarmee hanteert Cisco soortgelijke prijzen als concurrenten.

Microsoft heeft de Surface Hub (recensie) op de markt gebracht, die 8.000 euro kost voor een 55-inch variant en 22.000 euro voor een 84-inch versie. De Google Jamboard kost verder 4.999 dollar en heeft een 55-inch scherm. Voor de Jamboard betalen klanten jaarlijks nog eens 600 dollar aan abonnementskosten.