Apple, Magic Leap & Facebook komen op korte termijn met eigen AR-headsets

Met zijn HoloLens was Microsoft het eerste technologiebedrijf dat een augmented reality headset lanceerde. Binnen afzienbare tijd zullen ook Apple en Facebook zich in de strijd om die markt voegen, samen met Magic Leap. Die laatstgenoemde is een start-up die al jaren werkt aan een AR-headset, die dit jaar ook eindelijk klaar lijkt voor lancering.

Dit meldt de doorgaans welingelichte zakenkrant Financial Times. Volgens bronnen van de krant die bekend zijn met de materie binnen de verschillende bedrijven, werken zowel Apple als Facebook aan een bril die zo snel mogelijk op de markt gebracht moet worden. Wanneer precies kan men niet zeggen, maar wel dat Magic Leap eerder zal zijn.

Magic Leap

De startup Magic Leap verzamelde de afgelopen jaren kapitaalinjecties van samen zo’n 1,4 miljard dollar van investeerders als Alphabet en Alibaba en wil “later dit jaar” zijn headset op de markt brengen. Die headset moet kleiner zijn dan de HoloLens, maar een groter blikveld bieden. Hij is wel groter dan een reguliere bril en werkt met een klein losstaand pakketje waar de batterijen en rekenkracht in zitten.

Het is voor het eerst in tijden dat er iets positiefs naar buiten komt rond de Magic Leap. De ontwikkeling van het apparaat scheen ver achter te liggen op de planning, onder meer door een aantal vertrekkende leidinggevenden. Tegelijk zou de technologie bij lange na niet kunnen leveren wat het bedrijf alsmaar beloofd heeft. Dat het ondertussen een jaar geleden is dat CEO Rony Abovitz zei dat het product “zeer binnenkort” beschikbaar zou zijn, gaf natuurlijk ook weinig hoop.

Microsoft, Apple & Facebook

Microsoft is van alle bedrijven het verst met de ontwikkeling van augmented reality apparaten. Het kwam twee jaar geleden met de HoloLens, die al dik een jaar te koop is voor ontwikkelaars. De volgende versie staat pas gepland voor 2019 en zou geschikter zijn voor de consument en onder meer een groter blikveld bieden.

Tegelijk zijn er dus twee andere grote ondernemingen die graag een graantje mee willen pikken. Volgens de Financial Times is Apple er daar een van. Daar zou men sinds een jaar aan het ontwikkelen zijn op dit gebied. Het bedrijf zou steeds meer geld steken in zijn AR-afdeling, om er een consumentenproduct van te maken. Een lancering ligt volgens de FT “minstens een jaar, wellicht langer, in de toekomst”.

Facebook werkt ook al enige tijd aan de technologie, maar zal daar voorlopig niets rond uitbrengen. CEO Mark Zuckerberg verwacht dat zijn visie voor AR pas over een jaar of tien gerealiseerd kan worden. Volgens hem moet die klein genoeg zijn om overal naartoe mee te nemen en gewoon sterk lijken op een normale bril.