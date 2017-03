Tweede Kamer getroffen door ransomware

Security

De computersystemen in de Tweede Kamer zijn getroffen door zogenoemde ransomware. Dat bevestigt de woordvoerder van de Tweede Kamer. Eerder meldde D66 Kamerlid Kees Verhoeven op Twitter dat er problemen waren, inmiddels zouden er ‘passende maatregelen’ zijn getroffen.

Ransomware is een chantagemethode die wordt gebruikt om losgeld te eisen van zijn slachtoffers. De computer of bepaalde essentiële bestanden van het doelwit worden geblokkeerd en er wordt vervolgens een geldbedrag gevraagd om toegang te krijgen tot de computer, vaak word er gedreigd met het permanent verwijderen van bestanden om er druk achter te zetten.

De aanval begon om ongeveer 4 uur en slaagde erin om de bestanden op meerdere computers te vergrendelen. Als reactie hierop blokkeerde de ICT-afdeling de mail en werd er geadviseerd om geen word bijlagen te openen. Vervolgens heeft men de back-ups teruggezet en op dinsdag konden ze melden dat de storing grotendeels was verholpen.

D66 Kamerlid Kees Verhoeven maakte dinsdag bekend dat de Tweede Kamer ten prooi was gevallen aan ransomware. “Gelukkig viel de schade mee maar ransomware is de belangrijkste vorm van cybercriminaliteit. Je klikt ergens op en je kunt niet meer bij je data. Gelukkig was er een goede backup en werkt alles weer. Dit bewijst opnieuw de reële dreiging en dat onderschatting op de loer ligt. Cyberveiligheid is geen kwestie van high-tech maar van basics op orde hebben: let op verdachte mails met rare bijlagen of linkjes, vervang wachtwoorden, gebruik geen open wifi, enzovoorts” aldus Kees Verhoeven.