‘Android apps dit jaar voor het eerst winstgevender dan iOS-apps’

App Annie, een firma die regelmatig analyses van mobiele apps uitbrengt, heeft vandaag een nieuw rapport vrijgegeven. De gegevens laten zien dat de App Store van Apple nog altijd voor meer omzet zorgt dan Google Play, maar schetst tegelijk een beeld van een veranderende situatie. Verwacht wordt dat er dit jaar voor het eerst meer omzet uit apps van Android gehaald wordt dan iOS.

App Annie komt tot die conclusie door de omzet van Android app stores van derde partijen – waaronder smartphonefabrikanten – op te tellen bij de omzet van de Google Play Store zelf. Dankzij die combinatie, en het feit dat Android op 87,5 procent van alle smartphones staat, haalt Google Apple in. Google Play zal, zonder die derde partijen, in 2021 Apple ingehaald hebben.

De iOS App Store zal voorlopig de meest lucratieve app store blijven, en genereert in 2021 meer dan 60 miljard dollar aan omzet. Maar de gecombineerde uitgaven van consumenten aan Google Play en Android stores van derde partijen zal in 2017 iOS inhalen, onder meer dankzij de dominantie op de smart-device markt en een sterke basisgroei.

Groeimarkten

Grote delen van de groei van Android zijn volgens het rapport afkomstig uit opkomende markten. Derde partijen als Huawei en Oppo hebben een eigen app store, die ze standaard meeleveren met hun populaire apparaten. Zodoende ligt groei in onder meer China en markten als Mexico, Brazilië en Indonesië.

Tegelijk verwacht App Annie dat de omzet in 2021 nog altijd voor het overgrote deel uit de ‘standaard’ markten afkomstig is. 85 procent van de omzet zou in 2021 uit de Verenigde Staten, China, Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk komt. Dat is een groei van 10 procent ten opzichte van 2016.

Wat het aantal downloads betreft, waren China, India, de Verenigde Staten, Brazilië en Indonesië afgelopen jaar goed voor 54 procent van het totale aantal downloads en gaat App Annie er vanuit dat dit tot 2021 ongeveer hetzelfde blijft.

Totaalplaatje

De firma voorspelt tot slot nog dat het totale aantal downloads van apps wereldwijd in 2021 de 352 miljard zal passeren. Consumenten zouden tegen die tijd op alle platformen gecombineerd 139 miljard dollar uitgeven, waarvan 60 miljard afkomstig van Apple’s App Store.

Meer details over het rapport zijn op de site van App Annie te vinden.