Blackberry weer op de weg terug door investeringen in software

Business

Nadat Blackberry het in de smartphonemarkt eerder moest afleggen tegen onder andere Apple en Android, lijkt het nu weer op de weg terug naar succes. Niet als producent van smartphones, maar als softwareontwikkelaar heeft het bedrijf de verrassend positieve resultaten van het laatste kwartaal van 2016 gepresenteerd.

Blackberry heeft nog een lange weg te gaan om terug te komen op de positie waar het eerst stond. In 2011 en 2012 kende het bedrijf hoogtijdagen met een omzet rond de $20 miljard. De omzet die het bedrijf afgelopen kwartaal behaalde uit software en overige diensten bedroeg zo’n $195 miljoen, ongeveer 25% hoger dan het jaar daarvoor. Ook ontving Blackberry licentiegelden van de Chinese smartphonefabrikant TCL, die tijdens het Mobile World Congress in Barcelona de nieuwe KEYone onthulde. De totale omzet over 2016 komt hiermee op $687 miljoen. Deze groei is terug te leiden naar de koerswijziging die is ingezet nadat John Chen in 2013 werd aangesteld als CEO.

Good Technology werd in 2015 voor $425 miljoen overgenomen door Blackberry en is hiermee de grootste overname van het Canadese bedrijf ooit. Het mobiele platform van Good Technology maakt het mogelijk om meerdere toestellen te beheren, die op hun beurt weer op verschillende besturingssystemen draaien. Door dit platform te integreren met BlackBerry Enterprise Services (BES) kregen ze de kans om weer voet aan de grond te krijgen in de zakelijke markt voor iOS, Android en Windows Phone gebruikers. Vooral onder grote organisaties die werken met privacygevoelige informatie lijkt de mobiele software van Blackberry in trek.

Daarnaast hebben zij met Blackberry Radar een product ontwikkeld dat data uit sensoren van vrachtwagens kan verwerken. Fabrikanten en vervoersmaatschappijen kunnen vervolgens zelf software en algoritmes schrijven die gebruik maken van deze verzamelde data. Radar is gebaseerd op de technologie QNX, dat eerder gebruikt werd in de automotive industrie en in het besturingssysteem Blackberry 10. Autofabrikant Ford is één van de eerste klanten die Radar gaat integreren, waarschijnlijk in hun nieuwe zelfrijdende auto’s.