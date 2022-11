BlackBerry heeft besturingssysteem QNX voor voertuigen beschikbaar gemaakt in public cloud AWS. Met behulp van de EC2 cloudgebaseerde instances kunnen gebruikers met behulp van het besturingssysteem nieuwe voertuigsoftware testen.

QNX OS wordt geïnstalleerd in auto’s voor het draaien en beheren van onboard instrumenten en subsystemen. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat reken- en verwerkingstaken binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. Dit is vooral belangrijk voor de voertuigsystemen die zich bezighouden met de bewegingen van de auto’s.

Het BlackBerry OS zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van de belangrijkste software-onderdelen binnen auto’s worden geoptimaliseerd. Wanneer er fouten in een software-onderdeel ontstaan, zorgt QNX ervoor dat dit geen gevolgen heeft voor de andere aanwezige software. Ook kan het OS automatisch kapotte software herstellen via een ingebouwd recovery-tool.

Instances

Klanten kunnen het nu op AWS instances aanwezige QNX OS van BlackBerry gebruiken om nieuwe autosoftware te ontwikkelen en te testen. Hiermee vervalt de noodzaak de oplossingen op echte auto’s te testen. Het OS draait op AWS EC2 Graviton 2-instances.

Combinatie met BlackBerry IVY

De cloudgebaseerde QNX OS-versie kan ook draaien naast BlackBerry-tool IVY. Het betreft software voor autofabrikanten om makkelijker data te verwerken uit de in de auto’s ingebouwde sensors. De toolkit draait gedeeltelijk op de eigen computer van de auto en gedeeltelijk in de cloudomgeving van AWS.

