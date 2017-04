Internetuitvinder Tim Berners-Lee wint belangrijkste IT-prijs

Networking

Tim Berners-Lee, de man die drie decennia geleden het internet uitvond, heeft de Turing Award gewonnen. Het is de meest prestigieuze IT-prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die met zijn of haar prestaties een grote bijdrage heeft geleverd aan ontwikkelingen binnen de computerwereld.

Berners-Lee wordt veelal genoemd als de man die het internet uitgevonden heeft. Hij maakte een idee dat al enige tijd rondcirkelde binnen de academische wereld mogelijk met de ontwikkeling van de hoofdonderdelen van het internet: HTML, de regels voor het schrijven van een webpagina en http, dat regelt hoe een browser een pagina inlaadt. Berners-Lee bedacht ook de URL, waarmee alles op het internet een adres krijgt.

De combinatie van die drie technieken leidde tot het ontstaan van het internet, de grootste verzameling van informatie in de geschiedenis van de mensheid. Afgelopen maart berichtte Netcraft nog dat er ondertussen 1,76 miljard websites zijn wereldwijd. Verder krijgen steeds meer mensen wereldwijd een internetverbinding.

Precies voor deze prestaties kreeg Tim Berners-Lee de Turing Award toegewezen, een prijs waar 1 miljoen dollar aan verbonden is en natuurlijk de nodige prestige. Berners-Lee laat aan de BBC weten vereerd te zijn met de prijs. De prijs is vernoemd naar Alan Turing, de Engelse onderzoeker die hielp de Enigma code te kraken tijdens de Tweede Wereldoorlog en een cruciale rol speelde in het bedenken van het ontwerp van computers.

Internet onder druk

Vorige maand schreef Berners-Lee nog een uitgebreide blogpost waarin hij omschreef dat het internet van drie kanten bedreigd wordt. De verspreiding van nepnieuws, politiek misbruik en het verzamelen van gegevens over individuele gebruikers zijn factoren die indruisen tegen de oorspronkelijke gedachte achter het netwerk.

Toen Berners-Lee het internet ontwierp, was het de bedoeling een open platform te creëren waarop iedereen informatie kon vinden en delen, voorbij geografische en culturele grenzen. Het internet voldoet op veel manieren aan die visie, maar staat onder druk door verregaande commercialisering en overheidsbemoeienis.