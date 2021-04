Tim Cook hint naar ontwikkeling Apple-auto en autonome tech

In een interview met de Sway-podcast heeft Apple-ceo Tim Cook enkele opvallende hints gegeven, waaronder over de Apple-auto en autonome technologie in de toekomst. “De autonomie is een kerntechnologie als je het mij vraagt”, zei hij.

“Als je even een stapje terugzet en naar het idee kijkt, dan zie je dat een auto op veel manieren een robot is. Een zelfrijdende auto is een robot. Er zijn dus veel dingen die je kunt doen met autonomie en we zullen zien wat Apple doet.” Het klinkt alsof Apple daar – geheel volgens de geruchten – dus inderdaad een rol in wil spelen, zo ziet ook TechCrunch.

Apple-auto

Toen er werd doorgevraagd of Apple inderdaad van plan is om zelf met een Apple-auto te komen, heeft Cook zijn lippen uiteraard stijf op elkaar gehouden. Apple doet nooit veel uitspraken over de toekomst. Echter zei hij wel iets dat impliceert dat Project Titan aan iets werkt dat tussen een eigen auto produceren en de tech in de auto produceren inzit.

Cook zei: “We zijn er gek op om hardware, software en diensten te integreren en de combinatie te vinden van deze drie dingen, want precies op dat punt waar het samenkomt ontstaat magie. We vinden het bovendien heel prettig om eigenaar te zijn van de primaire technologie daaromheen.”

Project Titan

Project Titan is volgens geruchten het autoproject van Apple. Het was een tijdje stil rondom Titan, maar enkele maanden geleden popten er toch weer roddels om rondom de mogelijke productie van een zelfrijdende auto van Apple. Het is wel de vraag of Apple hiervoor inderdaad echt alles in eigen productiehuizen maakt, of dat het toch gedeeltelijk wordt uitbesteed aan een bekende autofabrikant. Er werd onder andere gezegd dat Hyundai-Kia de auto zou gaan bouwen vanuit de fabriek in West Point in de Verenigde Staten, maar hierover zou nooit overeenstemming zijn bereikt.

In ieder geval lijkt het niet een combinatie Apple-Tesla te worden: “Ik heb Elon nog nooit gesproken, hoewel ik grote bewondering en respect heb voor het bedrijf dat hij heeft opgebouwd. Ik denk dat Tesla ongelooflijk werk heeft verricht door niet alleen de leiding te nemen, maar ook zo lang de leiding te behouden in de EV-ruimte. Dus ik heb grote waardering voor ze.”