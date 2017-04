Microsoft stopt niet met Windows 10 Mobile

Apps & Software

De Amerikaanse collega’s van Ars Technica hebben verschillende mensen gesproken bij Microsoft over de toekomst van Windows 10 Mobile. De afgelopen tijd gingen er allerlei geruchten, eerst over de komst van de Surface Phone en daarna over het helemaal stoppen met Windows 10 Mobile. Volgens Ars Technica gaat Microsoft gewoon door met Windows 10 Mobile en krijgt het mobiele besturingssysteem met Redstone 3 weer een grote update.

Het hele probleem met Microsoft en mobiele besturingssystemen is dat de strategie de afgelopen jaren te vaak is veranderd. Hierdoor heeft het geen voet aan de grond gekregen in de mobiele markt en kan het niet opboksen tegen Android en iOS. Daarnaast lijkt het bedrijf niet van plan om miljarden dollars te investeren in de promotie van het besturingssysteem. Iets dat waarschijnlijk wel nodig is om echt voet aan de grond te krijgen, de enige andere manier is om met echt iets innovatiefs te komen waar veel gebruikers voor warm lopen. Dat is echter vrijwel onmogelijk, want echte innovatie in de smartphonemarkt lijkt voorbij te zijn.

Het is inmiddels al even stil rond Windows 10 Mobile, evenals rond nieuwe Windows 10-smartphones. HP heeft vorig jaar de HP Elite X3 geïntroduceerd, een toestel dat ook geen hoge ogen wist te gooien. De Lumia-serie is inmiddels de nek om gedraaid en echt nieuwe Windows 10-toestellen zitten er niet meer aan te komen. Het gerucht dat Microsoft helemaal ging stoppen met Windows 10 Mobile is dan ook niet zo gek.

Toch hebben verschillende insiders binnen Microsoft aan Ars Technica laten weten dat het nog niet voorbij is. Er verschijnt binnenkort gewoon een nieuwe Windows Insider voor Windows 10 Mobile en bij Redstone 3 krijgt het besturingssysteem weer een grote update. Wellicht dat dan ook de langverwachte Surface Phone op de markt komt. De bedoeling is dat Windows 10 Mobile dit najaar ook desktop-applicaties kan draaien, zoals Adobe Photoshop. Op dit moment kunnen we niet meer doen dan wachten, volgende maand organiseert Microsoft weer zijn Build-evenement in Seattle. Daar kondigt het mogelijk nieuwe producten aan, mogelijk ook voor Windows 10 Mobile.