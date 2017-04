Microsoft introduceert Power Throttling in Windows 10

Apps & Software

Microsoft gaat ervoor zorgen dat de accu van je laptop binnenkort een stuk langer meegaat, dat doet het door Power Throttling te introduceren. Hiermee kan zo’n 11 procent aan energie worden bespaard. De nieuwe feature is toegevoegd aan de laatste Insider Build van Windows, die momenteel alleen voor testers beschikbaar is. Wat deze feature doet is applicaties die op de achtergrond draaien een andere status meegeven zodat ze minder rekenkracht tot hun beschikking hebben en ook minder stroom verbruiken.

De meeste Windows-gebruikers hebben meerdere applicaties tegelijk in gebruik. Als je al die applicaties toegang geeft tot alle resources van het systeem dan kan het energieverbruik flink oplopen, dit terwijl eigenlijk alleen de actieve applicatie op dat moment wordt gebruikt. In de nieuwe Insider Build maakt Microsoft gebruik van Power Throttling een feature die Intel in de zesde generatie Core-processoren (en nieuwer) heeft toegevoegd. Wat er eigenlijk gebeurd is dat Windows 10 alle actieve applicaties in de gaten houdt en bepaalt welke applicaties op dat moment belangrijk voor je zijn. Dat is natuurlijk het actieve venster, maar misschien ook wel een browser-tabblad dat iets aan het downloaden is, of de Spotify-app die op de achtergrond muziek afspeelt.

Alle andere applicaties die op de achtergrond draaien worden op het bankje met Power Throttling gezet, deze krijgen nog wel toegang tot de processor, het werkgeheugen en dergelijke, maar er wordt zo min mogelijk energie aan verspild. Uit de testen die Microsoft hiermee heeft gedaan moet dit een besparing opleveren van 11 procent. Wat voor veel moderne laptops al snel een extra uur accuduur oplevert. Zeker geen overbodige luxe dus.

De feature zit op dit moment alleen nog in de insider-versie, later dit jaar moet de feature voor iedereen beschikbaar komen, ook wordt de naam dan waarschijnlijk nog aangepast, aldus Microsoft. Het bedrijf is vooral benieuwd of er mensen zijn die problemen hebben met de Power Throttling-feature, of dat deze nu al vlekkeloos werkt. Gebruikers die de laatste Windows Insider hebben draaien kunnen onder Instellingen -> Systeem -> Batterij, een lijst vinden met applicaties en eventueel in of uitschakelen of Power Throttling mag worden toegepast.