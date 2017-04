Medio dit jaar breedband internet voor Europees luchtruim beschikbaar

Services

Vanaf medio dit jaar wordt het mogelijk om breedband internet aan te bieden op alle Europese vluchten, de verwachting is dat veel vliegtuigmaatschappijen hier gebruik van gaan maken. Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, heeft dat vandaag bekendgemaakt, het bedrijf werkt samen met Inmarsat en technologie partners Nokia en Thales om het Europese Avation Network op te bouwen. Dat is inmiddels bijna afgerond en de eerste testen zijn succesvol afgerond.

Het nieuwe Europese Avation Network (EAN) bestaat uit een combinatie van satellieten en zendmasten op de grond. Inmarsat levert de S-band via de satellieten terwijl Deutsche Telekom verantwoordelijk is voor de 300 LTE-masten op de grond die verspreidt staan door heel Europa. Nokia en Thales leveren tot slot de technologie die nodig is om het netwerk in de lucht te krijgen en te kunnen gebruiken. De introductie van EAN staat gepland voor medio 2017 en op elke Europese vlucht moet je dan beschikken over een snelle mobiele breedbandverbinding.

Hoewel het nieuwe netwerk minder last heeft van obstakels die in de weg staan (gebouwen), heeft het wel te maken met vliegtuigen die bewegen op hoge snelheid, hierdoor moet het netwerk geschikt zijn voor bewegingen tot 1200 km/h. Daarnaast moet het bereik veel verder zijn dan normaal gesproken het geval is. De gebruikte masten hebben een bereik tot 150km. Daarin zijn de bedrijven goed geslaagd in de testen die zijn gedaan werden verbindingen netjes overgegeven van mast naar mast, zonder dat er problemen waren met de verbinding. Ook de snelheid van de verbinding was boven verwachting.

Het wachten is natuurlijk tot het netwerk ook echt beschikbaar komt en duizenden mensen er gebruik van gaan maken. Dan wordt het netwerk pas echt op de proef gesteld. Wel moeten de vliegtuigmaatschappijen ondersteuning gaan bieden voor het netwerk. Thales levert de apparatuur die in de vliegtuigen moeten worden gebouwd om een mobiele verbinding in het vliegtuig aan te kunnen bieden. De kosten om deze technologie te gebruiken liggen naar verluidt lager dan andere initiatieven die volledig afhankelijk zijn van satellieten.