Zyxel komt met NWA1123-AC PRO, een 802.11ac access point

Networking

Zyxel heeft een nieuw access point aangekondigd, dat door het leven zal gaan als de NWA1123-AC PRO. Het betreft hier een een 3×3 802.11ac access point dat wordt gevoed middels PoE+. Het is naar eigen zeggen speciaal ontwikkeld voor thuiswerkers en het kleinbedrijf. Het is een stand-alone model dat zowel aan het plafond als aan de muur opgehangen kan worden. Het geheel moet volgens Zyxel dermate eenvoudig te installeren zijn dat je er geen IT-professional voor in hoeft te huren.

Kijken we naar de specificaties van de NWA1123-AC PRO, dan valt op dat is voorzien in een ‘dual-optimized’ antenne. Dit heeft te maken met de twee plaatsingsmanieren van het access point. Een antenne heeft een vast patroon waarin een signaal wordt verspreid. Afhankelijk van of het access point verticaal (aan de muur) of horizontaal (aan het plafond) wordt opgehangen, moet dit patroon aangepast worden.

Zoals gezegd is de NWA1123-AC PRO een 3×3-model, wat inhoudt dat hij een maximale linkrate heeft op de fysieke laag van 1750 Mbps. Naast de dual-optimized antennes en de andere naar eigen zeggen verbeteringen aan de wifi-prestaties, is er ook voorzien in dynamic channel selection (DCS) en load balancing. Dat eerste zorgt ervoor dat een access point bij het opstarten een kanaal te kiezen dat zo weinig mogelijk interferentie oplevert. Met load balancing kun je als admin zelf bepalen hoeveel clients er per access point verbinding mogen maken. Een en ander is te beheren via de webinterface van het access point, maar ook via Zyxel One Network (en de Utility die hierbij hoort). Met ZON kun je niet alleen je access points beheren maar ook andere netwerkproducten zoals switches en gateways. Let wel, dit is niet hetzelfde als het recent besproken Nebula-platform, dat zich volledig in de cloud bevindt.

De Zyxel NWA1123-AC PRO zou per direct beschikbaar moeten zijn, over de adviesprijs is op dit moment nog niets bekend.