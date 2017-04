LinkedIn bereikt mijlpaal van 500 miljoen leden

Services

Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn heeft bekendgemaakt dat het een nieuwe mijlpaal heeft bereikt, het netwerk heeft nu 500 miljoen leden in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn op zakelijk gebied de onbetwiste leider, maar in het land der sociale netwerken moet het een aantal andere partijen voorlaten. Nu LinkedIn een volledige dochter is van Microsoft is het afwachten hoe het netwerk verder gaat groeien.

Het bedrijf heeft in een blogpost laten weten de belangrijke mijlpaal gehaald te hebben. Wel moeten we direct ook een opmerking maken dat LinkedIn het totaal aantal leden meldt, maar niet het totaal aantal actieve leden. Als we het bijvoorbeeld vergelijken met Facebook, die communiceren het aantal maandelijkse actieve leden, daarover wil LinkedIn geen uitspraken doen.

Wat LinkedIn wel heeft vrijgegeven is de populariteit per land als wordt gekeken naar het aantal connecties per gebruiker. Daarin staat Nederland op de tweede plaats met 188 connecties, op de eerste plaats staan heel verrassend de Verenigde Arabische Emiraten met 211 connecties per gebruiker. Als er niet per land maar per stad wordt gekeken, staat Londen ineens bovenaan met 307 connecties, maar Amsterdam doet het op de tweede plaats niet slecht met 307 connecties. Verder laat het sociale netwerk weten dat er meer dan 10 miljoen vacatures op het platform staan, net iets meer dan op Techzine Vacatures, meer dan 9 miljoen bedrijven zich hebben geregistreerd en er elke week zo’n 100.000 blogs worden gepubliceerd.

LinkedIn is als zakelijk netwerk dus zeer succesvol, met de overname door Microsoft is het afwachten wat de toekomst gaat brengen en welke kant het bedrijf uit Redmond op wil met LinkedIn.