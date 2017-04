Zakelijke Windows 10-smartwatch op komst

Hardware

Het lijkt erop dat er een smartwatch aankomt die draait op Windows 10. Die moet niet concurreren met Apple Watch en de Samsung Gear S3, maar wordt specifiek ontwikkeld voor de zakelijke markt. De wearable zal draaien op Windows 10 IoT Core en is constant verbonden met de cloud.

Dit maakte Microsoft bekend in een blogpost. TrekStor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het apparaat. De wearable zal volgens Microsoft “een groter hand-held apparaat kunnen vervangen in een reeks gevallen”. Voorbeelden die het noemt zijn onder meer voorraadbeheer in de commerciële sector, industriële automatisering in productie en patiëntzorg in de gezondheidszorg.

Er is vrijwel niets bekend over de wearable, behalve dat deze een 1,54-inch scherm krijgt van Gorilla Glass 3. Gezien de concept-afbeelding bovenaan dit bericht, heeft TrekStor gekozen voor een zachte casing. De wearable heeft volgens Microsoft verder zowel Wi-Fi als Bluetooth-mogelijkheden, “genoeg opslagruimte” en het “processorvermogen en de batterijduur om zijn functies goed uit te kunnen voeren.”

Windows 10 IoT Core is een aangepaste versie van het besturingssysteem, die specifiek ontworpen is voor dit soort wearables. De software maakt het mogelijk voor de wearables om toegang te krijgen tot specifieke IoT-hardware, waaronder verlichting, sensoren en motoren en toegang tot de Universal Windows Platform API voor ontwikkelaars die nieuwe mogelijkheden willen bouwen.

Meer informatie is er op dit moment niet beschikbaar over het wearable apparaat van Microsoft en TrekStor. Informatie zal de komende maanden volgen, maar er is geen specifiek tijdsframe bekend.