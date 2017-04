Microsoft brengt Creators Update voor Windows 10 Mobile uit

Nadat laptops en computers er al aan mochten, is de Creators Update van Windows 10 nu ook beschikbaar voor de mobiele variant van het platform. Microsoft brengt de update uit voor dertien modellen die beschikken over Windows 10 Mobile, en doet dat gefaseerd.

De release komt onder meer naar de HP Elite x3, Microsoft Lumia-telefoons en de Alcatel Idol 4s. De dertien toestellen beslaan volgens Neowin maar liefst 60,8 procent van alle toestellen met Windows Mobile erop, waarmee een groot deel van de markt bediend wordt. Het nieuws van de update is afkomstig van Dona Sarkar, een van de medewerkers van de Windows Insider-community, die het op Twitter meldde.

For those waiting for the Mobile Creators Update, that's rolling out in waves across regions now.

— Dona Sarkar (@donasarkar) April 26, 2017