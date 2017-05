Facebook heeft bijna 2 miljard dagelijks actieve gebruikers

Business

Facebook heeft een goed kwartaal achter de rug. De site heeft meer gebruikers dan ooit en mocht wederom een hogere omzet en winst noteren. Op dit moment gebruiken maandelijks bijna 2 miljard mensen het sociale netwerk.

Dit blijkt uit de cijfers die Facebook vandaag over het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt heeft. Het netwerk had per 31 maart 1,94 miljard maandelijks actieve gebruikers, bijna 300 miljoen meer dan een jaar geleden. Daarnaast bezoeken elke dag gemiddeld 1,28 miljard mensen de site. Uiteraard is met het toenemende aantal gebruikers de omzet ook flink gegroeid.

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar was de omzet 8 miljard dollar, 49 procent meer dan een jaar eerder en ook meer dan verwacht werd door analisten. De winst steeg nog veel meer: naar 3,06 miljard dollar. Dat is maar liefst 76 procent meer dan een jaar eerder, dus een behoorlijk indrukwekkende prestatie.

Waar veel websites het moeilijk hebben winst te maken met mobiele advertenties, blijkt dat voor Facebook nauwelijks een probleem te zijn. 85 procent van de totale advertentie-inkomsten die Facebook in de boeken kon schrijven, kwam van het mobiele platform. Vermoedelijk heeft het vooral te maken met de toevoeging van advertenties aan video’s, die veel bekeken worden op Facebook.

De meeste nieuwe gebruikers komen volgens Facebook verder uit Azië en ‘andere delen’ van de wereld. Het gaat dus om landen buiten Europa en Noord-Amerika. Overigens heeft Facebook ook op zijn andere platformen indrukwekkende gebruikersaantallen. Facebook Messenger en WhatsApp hebben maandelijks 1,2 miljard actieve gebruikers en Instagram zit boven de 700 miljoen.