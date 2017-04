Facebook Messenger én WhatsApp hebben 1,2 miljard gebruikers

Services

Facebook Messenger is nu even groot als WhatsApp op basis van de actieve maandelijkse gebruikers. De online berichtendienst heeft 1,2 miljard maandelijkse gebruikers. Daarmee heeft de dienst evenveel actieve gebruikers als WhatsApp, dat lange tijd de leiding nam als het aankwam op gebruikersaantallen.

Gisteren liet Messenger-baas David Marcus in een post op Facebook weten dat er nu “elke maand meer dan 1,2 miljard actieve gebruikers van Facebook Messenger zijn.” De laatste keer dat er een cijfer over de gebruikersaantallen van WhatsApp naar buiten kwam, bleek dat de dienst er ook 1,2 miljard had. Sinds vorig jaar hebben de twee diensten ongeveer evenveel gebruikers. Moederbedrijf Facebook zit veel hoger en heeft nu meer dan 1,8 miljard maandelijkse actieve gebruikers.

Eerder was – blijkt uit een grafiek van Recode – de groei van WhatsApp veel groter en sneller dan die van Facebook Messenger. De berichtenapp overschreed op 2 februari 2016 de grens van 1 miljard gebruikers, Messenger volgde pas op 20 juli 2016. Afgezien van Messenger en WhatsApp heeft Facebook overigens ook nog een ander immens populaire app in bezit: Instagram, dat maandelijks 600 miljoen actieve gebruikers heeft.

Facebook nam WhatsApp in 2014 over en is sindsdien van plan om de gegevens van de dienst te gebruiken om mensen betere vriendschapssuggesties te geven en gerichter te kunnen adverteren. In Europa werd daar een stokje voor gestoken door de Artikel 29-werkgroep, maar naar het schijnt hebben de partijen ondertussen bijna een overeenkomst gesloten, waarmee de gegevens, tot op zekere hoogte, mogelijk toch gedeeld kunnen worden.