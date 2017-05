Harman Kardon komt met Cortana-speaker

Hardware

Harman Kardon heeft op zijn website tijdelijk een pagina online gezet voor een nieuw product, de Invoke-speaker. Die pagina staat ondertussen weer offline, maar onthulde een speaker die werkt met Cortana, de digitale assistent van Microsoft. Daarmee gaat ook dat bedrijf zich mengen in de markt van smarthomespeakers.

Veel details zijn er niet bekend over de Invoke. Op de site van Harman Kardon waren foto’s te vinden en een aantal functies. Zo werd stembediening van IoT-apparaten genoemd, en het voeren van Skype-gesprekken. De speaker zou het mogelijk maken om bijvoorbeeld de verlichting in huis te controleren en andere stemcommando’s uit te laten voeren door Cortana. Wat de luidspreker gaat kosten en in welke landen hij uit moet komen was niet terug te vinden op de site.

De conclusie lijkt logisch dat deze in eerste instantie voor de Verenigde Staten uitgebracht wordt. Cortana ondersteunt op dit moment bijvoorbeeld nog geen Nederlands. Het apparaat zou in de loop van de herfst uitgebracht worden, dus vermoedelijk zijn er snel nieuwe details online te vinden. Microsoft heeft op 23 mei een evenement gepland staan, dat het vorige week nog aankondigde.

Wellicht wordt de Harman Kardon Invoke dan officieel aan de wereld gepresenteerd. Mocht dat zo zijn, zal het interessant zijn om te zien met welke functies Microsoft hoopt een eigen plek te verwerven op de markt van slimme speakers. Ook Google en Amazon zijn actief in die markt. Google heeft de Home-speakers, en Amazon de populaire Echo-producten. Daarnaast zou Apple volgens de laatste geruchten in juni een Siri-speaker onthullen.