Build: Realtime je powerpoint presentatie ondertitelen via AI

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe add-in ontwikkeld voor Powerpoint gecombineerd met een Translator-app, hierdoor is het mogelijk om je Powerpoint-presentaties in realtime te ondertitelen en indien nodig te vertalen. Tijdens het vertellen van je verhaal bij je presentatie verschijnt de tekst automatisch onder de presentatie.

Naast het ondertitelen van je presentatie kan er ook voor worden gekozen om je verhaal te vertalen en vervolgens te ondertitelen. Als de presentatie wordt bijgewoond door meerdere personen die niet allemaal de taal van de presentatie machtig zijn, dan kunnen zij via de translator-app een QR-code scannen en dat wordt het verhaal bij de presentatie in hun eigen taal ondertiteld. Microsoft ondersteunt meer dan 60 talen om te ondertitelen.

De add-in werkt op basis van de Microsoft Translator API die voor alle ontwikkelaars beschikbaar is. Dat het nu is gebruikt om PowerPoint te ondertitelen is natuurlijk heel leuk, maar het kan op nog veel meer manieren worden gebruikt. Daar komt de creativiteit van de ontwikkelaar bij kijken.

Om een idee te geven hoe goed deze feature werkt hebben we een video toegevoegd.