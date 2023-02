Microsoft pakt nu door en gaat zijn nieuwe AI-modellen ook toevoegen aan Word, PowerPoint en Outlook.

Het was een kwestie van tijd, maar Microsoft pakt door met zijn nieuwe OpenAI-modellen. Het nieuwe model, “Prometheus” genaamd, werd eerder deze maand al toegevoegd aan Microsofts zoekmachine Bing en zijn Edge-browserplatform. Nu zou Microsoft klaar zijn om Prometheus-aangedreven versies van zijn Office-apps te lanceren in slechts een paar weken.

Al enige tijd speculeert Microsoft over een “verbeterde versie” van ChatGPT in zijn producten. Bing en Edge zijn gepresenteerd, nu is het bedrijf ook bijna klaar voor andere oplossingen. Er zijn GPT-modellen getest in Outlook om de zoekresultaten te verbeteren. Er zijn ook tests geweest met automatische suggesties voor antwoorden op e-mails, en zelfs een integratie van Word-documenten om het schrijfwerk van gebruikers te verbeteren.

Google een stap voor blijven

Microsoft maakt haast met hun Prometheus-integratie om de concurrentie met Google flink op te voeren. Bronnen vertellen dat Microsoft oorspronkelijk van plan was zijn nieuwe Bing AI eind februari te lanceren, maar de datum naar voren heeft geschoven om te proberen Google’s eigen aankondigingen voor te zijn. Google, echter, kondigde zijn ChatGPT rivaal Bard een dag voor Microsoft’s evenement aan. Inmiddels is duidelijk dat Google nogal overhaast te werk is gegaan.

Bij Microsoft zouden een aantal leidinggevenden van Microsoft ervan overtuigd dat ze Google ver vooruit zijn met Bing AI en de komende integratie in de verschillende productiviteitsapps. Toch heeft Microsoft nog een lange weg te gaan en is Google nu niet een partij die je moet onderschatten.

Microsoft CEO Satya Nadella heeft een forse investering gedaan in OpenAI, die investering geeft ze de AI waarmee ze veel oplossingen kunnen verbeteren en mogelijk ook met Bing de concurrentie aan kunnen met Google. Dat kan voor de markt in het geheel een goede ontwikkeling zijn.